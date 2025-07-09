Как должнику дать отпор кредитору в процедуре банкротства

Закон о банкротстве наделяет должника совокупностью правовых инструментов, с помощью которых добросовестное лицо, попавшее в сложную финансовую ситуацию вправе защищать свои права и интересы с помощью норм Гражданского кодекса РФ и Закона о банкротстве.

Предположим, у должника возникли непредвиденные обстоятельства (болезнь, потеря работы, уменьшение зарплаты или бракоразводный процесс) то есть те обстоятельства о которых она не могла знать когда брала кредиты в Банке или МФО, но до наступления таких обстоятельств она исправно исполняла свои обязательства – гасила кредиты и платила по ним проценты. И тут Банк заметил, что по его кредитам заемщик перестал своевременно вносить платежи. В таких ситуациях Банк действует стандартно – звонки, смс-сообщения, выезды к должнику по месту жительства, и если от должника не поступают деньги, то Банк обращается к нотариусу за получением исполнительной надписи или подает иск в суд на взыскание задолженности и при наличии залога обращает на залог взыскание.

В 90% случаев обычному должнику не чего скрывать и вне зависимости от ее участия в суде, Банк получает решение, исполнительный лист и передает его в УФССП для принудительного взыскания. Если нет поступлений, то банк подает заявление в арбитражный суд на банкротство должника.

В своем заявлении как правило Банк требует ввести процедуру реализации имущества чтобы побыстрее распродать все имущество и оставить должника ни с чем, главное погасить все требования Банка.

Вот именно при подобном развитии событий у такого должника есть правовые инструменты как не дать Банку лишить должника его единственного жилья, автомобиля или дачи.

Для этого в 1-ю очередь достаточно подать ходатайство в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве и попросить ввести процедуру реструктуризации задолженности, указать, что у должника имеется возможность погасить требования кредитора, но не сразу, а со временем, например в течении 3 или 5 лет, а возможно и в течении 10-20 лет в некоторых случаях. Все зависит от суммы долга или характера обязательства перед кредиторами у должника.

Необходимо понимать, что именно должник вправе выбирать какую процедуру банкротства нужно ввести: реструктуризацию задолженности, если есть возможность и намерения погашать долги или реализацию имущества, если нет финансовых возможностей что-либо выплачивать.

Банкротство сейчас это не способ забрать у должника все и оставить его с долгами. Банкротство сейчас – это правовой инструмент человека, попавшего в сложную финансовую ситуацию и готового выбираться из этой ситуации в соответствии с нормами законами.

Закон о банкротстве может позволить должнику выбрать стратегию его защиты, если есть желание произвести расчеты с кредиторами для сохранения своего имущества, то это возможно сделать с помощью процедуры реструктуризации или локального мирового соглашения, например для сохранения ипотечной квартиры или дома.

Именно о праве выбора процедуры банкротства и о том, что этим правом наделен должник указывает нам Верховный Суд РФ в своем обзоре №2 от 18.06.2025г. в пунктах 4 и 5.

В одном из таких дел кредитор, у которого было судебное решение хотел ввести процедуру банкротства с целью продажи всего имущества, которое было у нашего доверителя. О своих намерениях кредитор не скрывал и заявлял об этом должнику, вероятно пытался таким образом оказать на него психологическое воздействие. Дело рассматривается в арбитражном суде г. Москвы, но мы подготовили ходатайство о введении процедуры реструктуризации и не дали кредитору реализовать его коварный план по лишению доверителя его квартир через торги по банкротству. Сейчас мы в процессе утверждения самого плана реструктуризации, которым предусмотрено погашение задолженности по 28 000 рублей в течении 30 месяцев.

А недавно (11.06.2025г.) в арбитражном суде города Санкт – Петербурга и Ленинградской области мы утвердили план реструктуризации по ипотечной квартире с уплатой долга на 15% меньше заявленных требований Банка. Банк категорически возражал против процедуры реструктуризации, а затем против утверждения плана, но суд согласился с нашими доводами и утвердил план в нашей редакции – дело №А56-102903/2024

И таких дел много, где должники диктуют свои условия кредиторам, защищают свои права и сохраняют свое имущество. Главное все делать своевременно, как и обращаться к специалистам.

Юрист, Ярослав Сафронов