Как взыскать с директора убытки в пользу юридического лица?

Директор общества не вправе самовольно увеличить себе зарплату или совершать сделки, которые могут причинить вред юрлицу, если не получено согласие от всех участников юридического лица.

Исходя из Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 30.07.2025 г. (п. 17, 18, 19), следует, что если руководитель юридического лица совершил сделки, в результате которых был причинен ущерб интересам юридического лица, то с такого руководителя возможно взыскать причиненные убытки.

Даже в том случае, если этот руководитель является одним из учредителей, либо такие сделки не были одобрены всеми участниками общества.

К таковым сделкам относятся крупные сделки, а также сделки с заинтересованностью.

Например, продажа имущества другому юридическому лицу, учредителем которого является учредитель или директор общества. Или заключение договора оказания услуг с ИП или ООО, которое является заинтересованным по отношению к директору без одобрения всеми учредителями общества.

В завершенном деле, рассмотренном арбитражным судом Свердловской области, мы с партнерами защищали права своего доверителя, который являлся учредителем ООО с долей участия в 50%.

Другой учредитель с долей участия в 50%, будучи одновременно директором общества, заключил ряд сделок, направленных на вывод денежных средств из общества путем заключения мнимого договора оказания услуг с ИП на услуги, которые фактически не оказывались. ИП являлся заинтересованным лицом директора и услуг не оказывал, денежные средства распределял по своим счетам, обналичивал их и, за вычетом своего процента, отдавал обратно директору ООО.

Фактически директор таким образом увеличил себе гонорар за управление предпринимательской деятельностью общества, завысил сумму хозяйственных расходов и длительное время вводил нашего доверителя в заблуждение относительно низких финансовых показателей общества.

Более 5 лет общество демонстрировало большие расходы и отсутствие прибыли, а по факту все деньги оставались у директора в кармане обходным путем.

Судебное разбирательство длилось чуть более 1 года.

За это время мы провели анализ более сотни различных документов, десятки тысяч различных транзакций. Отделили обязательные расходы общества от фиктивных, сформировали доказательную базу на причинные убытки в сумме 5 600 000 рублей за три года. За больший срок не смогли доказать другие эпизоды и ограничились суммой в 5,6 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил наши заявленные требования в полном объеме, взыскал причиненные убытки с директора и получателя средств в солидарном порядке. Затем мы заявили дополнительно иск на взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ и подписали мировое соглашение с ответчиками.

В максимально короткий срок получили присужденные деньги для доверителя.

Таким образом, если директор является учредителем не на 100%, то в одностороннем порядке он не вправе заключать сделки или увеличивать себе зарплату, если такие действия не одобрены всеми участниками общества, иначе возникает риск взыскания убытков со стороны юридического лица или одного из учредителей общества.

Юрист, Ярослав Сафронов