Карьерный рост внутри Unicon Outsourcing

У каждого предприятия, существующего на российском рынке продолжительное время, есть такие сотрудники, которые пришли в организацию на относительно не высокую должность, достигли определенных успехов и выросли, в рамках компании, до руководящей позиции.

Компания Unicon Outsourcing гордится несколькими такими сотрудниками. В данной статье мы поделимся историей успеха ныне руководителя группы бухгалтерской практики.

Наш молодой руководитель пришла в компанию в 2017 году рядовым бухгалтером на участок авансовые отчеты. Более того, приехала в Москву из Белорусии, где бухгалтерский учет отличается законодательством, но ей было очень интересно разобраться и понять в чем же отличие, а также важно было построить карьеру в стабильной, развивающейся компании, где есть возможность обучаться и получать новые знания. Поэтому аутсорсинг она выбрала не случайно. Попасть в Unicon Outsourcing оказалось не так уж и просто. В то время, когда наша коллега находивших в поисках работы, вышла на рынок труда в поисках работы, у компании была открыта вакансия бухгалтера на проект, который должен был стартовать не сразу, поэтому какое-то время пришлось находиться в режиме ожидания. Но, поставив себе цель, она не оставляла возможности попасть на собеседование именно в Юникон. И добилась своего. Ее пригласили на позицию бухгалтера на участок авансовые отчеты.

На вопрос, почему именно Юникон - рассказывает, что перед тем, как устроится на работу, очень подробно изучила историю компанию, стратегию и отзывы будущих коллег. Подкупило то, что Unicon Outsourcing ценит людей и создает благоприятные, комфортные и дружеские условия внутри, а именно ставит в приоритет семью, а не работу. Например, если выбирать между работой и утренником ребёнка, компания настаивает, чтобы сотрудник шёл на утренник. А также, придя на собеседование в офис, обратила внимание на мотивационные плакаты, схематичные картины, где прописаны лозунги компании, а также правила поведения и отношения к коллегам, например, о том, что если одному сотруднику жарко, а другому холодно, то приоритет необходимо отдать тому, кому холодно. «Закрой окно, сними кофту, но не дай коллеге замерзнуть». Это душевно отозвалось, так как она не раз сталкивалась с подобными ситуациями в офисах предыдущих работодателей.

Уже в первый год работы непосредственный руководитель нашей сотрудницы, оценив ее уровень, стремление и системный подход к процессам, дважды повышала ей грейд. Таким образом, за год работы в компании, она выросла из бухгалтера на участке до старшего бухгалтера. Помимо выполнения своих прямых задач, помогала отстающим коллегам и решала нестандартные задачи. И не смотря на отсутствие управленческого опыта, по собственной инициативе, выступала наставником для новых сотрудников, обучала, рассказывала о компании, вдохновляла коллег, это позволяло ей получать благодарности не только от сотрудников смежных подразделений и руководящего состава компании, а также от компаний клиентов.

В Unicon Outsourcing существует ежегодная система награждения по номинациям. Наша коллега, не занимавшая тогда еще руководящую позицию, неоднократно побеждала в таких как «Любимица клиентов» и «Публичная персона», поскольку следующим шагом в ее карьере стало участие в маркетинговых мероприятиях от компании. По итогам 2023 года, группа под лидерством молодого руководителя, получила благодарности практически от всех смежных подразделений за совместную работу. А сама она победила в номинации «Самый эффективный руководитель». Поздравляем с заслуженной победой!



Залогом своего успеха руководитель бухгалтерской практики считает свое стремление к познанию новой информации, постоянное повышение своих компетенций в области коммуникаций с клиентами, а также усердную работу над собой. Она никогда не упускала возможности участвовать в различных мероприятиях, которые ей предоставлял аутсорсинг.

Сейчас, под ее руководством работает группа из 16 человек. Как руководитель, всегда старается уделить время для сотрудников своего подразделения, готова прийти на помощь, продвигать, обучать и развивать специалистов.

В интервью, молодой руководитель поделилась, что в ближайшей перспективе хотелось бы, чтобы группа, которую она сейчас возглавляет выросла в отдел, выстроить его структуру, повысить свои компетенции в процессе управления персоналом, в развитии сотрудников в формате аутсорсинга, не только в рамках своей группы или отдела, но и в целом по департаменту, в котором работает.

На сегодняшний день у нашей сотрудницы первостепенная задача – это забота о маленькой дочери, которой нет еще и месяца. Но как руководитель, она организовала свою работу так, чтобы сохранить возможность работать до 4-х часов в день в отпуске по уходу за ребенком. А также иметь возможность участвовать во встречах с клиентами.

Как и в свое время руководитель отмечал успехи и продвигал по карьерной лестнице вверх нашу героиню, она, как лидер группы, выделяет несколько своих сотрудников, которые за небольшое количество времени выросли из рядовых бухгалтеров, до старших, ведущих и главных, она отмечает их стремление, выполнение сверхзадач и любовь к делу.