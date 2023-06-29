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Обзор судебной практики

Siemens. Быть или не быть — вот в чем суД. Будут ли наши поезда безопасны

В статье кратко об одном из множества вопросов/проблем, связанных с мировыми событиями последних месяцев.
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Siemens. Быть или не быть — вот в чем суД. Будут ли наши поезда безопасны
с сайта РЖД

Здравствуйте! Будем знакомы) Меня зовут Людмила Решетникова, много лет работала на ведущих должностях в юридических отделах крупных строительных компаний. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Сейчас занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

Чуть более года назад (в мае 2022 года) компания Siemens сообщила, что покидает российский рынок и прекращает всю производственную деятельность на территории России, предварительно (с марта того же года) приостановив поставки и свернув все новые проекты.

Вроде бы, ну и ладно. Это если не знать, что Siemens в России это:

  • скоростные поезда «Сапсан» и электрички «Ласточка»;

  • современное медицинское оборудование (от рентгеновских аппаратов до молекулярных МРТ);

  • уникальное оборудование для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети, газовые турбины, трансформаторы и т.д.

И сразу понимаешь, что Siemens гораздо больше, чем видится на первый взгляд.

Итак, время идет, оборудование используется, механизмов (комплектующих/ запасных частей) официально на рынке нет, собственных технологий — тоже. Оборудование нужно обслуживать, чтобы использовать его безопасно. А компания прекратила деятельность, ушла, да еще и в одностороннем порядке контракты расторгла (отказалась исполнять). Дополнительно пресс-служба компании сообщала, что решено расторгнуть и сервисные договоры с РЖД.

Одно из последствий такого одностороннего прекращения деятельности (читай — отказа от договора) явилось расторжение договора о техническом обслуживании 294 электропоездов, законность которого стала предметом рассмотрения Арбитражного суда города Москвы Дело № А40-195006/22.

Договор о техобслуживании электропоездов стороны (АО «РЖД» и Siemens) заключили в сентябре 2011 года, а в апреле 2022 года Siemens объявила о их расторжении.

Основанием расторжения было указано обстоятельство непреодолимой силы — «Распоряжение совета ЕС от 15.03.2022 № 2022/428, согласно которому, запрещается в том числе: «продавать, поставлять, осуществлять доставку или вывозить непосредственно или посредственно физическим лицам или юридическим лицам, организациям или ведомствам в России или для применения в России транспортные средства для транспортировки лиц сухопутным, морским или воздушным путем в размере более 50 000 Евро/шт. [...], а также их принадлежности и запчасти».

22 марта Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» и признал незаконным одностороннее расторжение Siemens договора о техническом обслуживании 294 электропоездов и обязал немецкую компанию и ООО «Сименс Мобильность» (российская «дочка» Siemens) исполнять обязательства по договору. Стимулом к исполнению судебного акта является судебная неустойка в размере 36 714 132 руб. за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.

Компании — ответчики не согласились с таким решением и пожаловались в Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва).

13 июня 2023 года апелляция оставила решение первой инстанции без изменения, в жалобах отказано.

Так что пока будем (во всяком случае — должны.. хм.. когда там заканчивается договор?) ездить на исправных поездах. Возможно, к истечению гарантийного /сервисного обслуживания геополитическая ситуация изменится и все станет на свои нормальные «рыночные» - не политические рельсы.

Спасибо за внимание! Удачи и здоровья! И, всем нам, мира!

Приглашаю коллег поделиться информацией о своей практике по вопросам, вытекающим из неисполнения обязательств в связи с последними мировыми событиями.

LRurist

LRurist

Юрист в партнер юридической компании

2 подписчика

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    48 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Стимулом к исполнению судебного акта является судебная неустойка в размере 36 714 132 руб. за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу.

    Хороший такой стимул. А что будет если Сименс наплюет на стимулы и не вернется в Россию? 

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 40 минут назад

    alex

    просто будет как обычно - челноки начнут перегонять на ТО и Ремонт, и стоимость ремонта, то, и новых ласточек вырастет кратно.

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      28 минут назад

      Борис МальцевКлерк

      Или они вовсе остановятся 

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