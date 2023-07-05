Чем больше сумма, тем выше потенциальные риски. Денежные переводы ограничат суммой в 100 тысяч рублей

В ближайшее время денежные переводы без открытия счета в России могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей. Такой порог уже согласован и с ЦБ, и с банковским сообществом.

Давайте знакомиться! Меня зовут Людмила Решетникова, моя юридическая практика — более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

По словам Германа Негляда (статс-секретарь — замдиректор Росфинмониторинга) в ближайшее время денежные переводы без открытия счета в России могут ограничить суммой в 100 тысяч рублей. Такой порог уже согласован и с ЦБ, и с банковским сообществом.

Чем больше сумма, тем выше потенциальные риски, объяснил он. В качестве примера Негляд привел те случаи, когда многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо, или же на основе похищенных персональных данных.

Он напомнил, что для расчетов по электронным средствам платежа схожая норма давно работает.

«По закону, когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации. При определенном пороге (прим. 15 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ), если нет подозрений, операция может проводиться и без идентификации», — сказал Негляд.

Однако по переводам без открытия счета такого порога для упрощенной идентификации не было.