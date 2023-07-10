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Потребительское кредитование

Теперь можно получить скидку при покупке автомобиля, не оплачивая допуслуги дилера. Как? Читаем

В этой статье о постановлении Конституционного Суда РФ в котором сделано несколько важных для каждого из нас (потребителей) выводов.
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Теперь можно получить скидку при покупке автомобиля, не оплачивая допуслуги дилера. Как? Читаем

Здравствуйте!

Меня зовут Людмила Решетникова, много лет я работала на ведущих должностях в юридических отделах крупных строительных компаний. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Сейчас занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В этой статье расскажу о постановлении Конституционного Суда РФ в котором сделано несколько важных для каждого из нас (потребителей) выводов.

Речь о продавцах, которые включают в договоры с потребителями условие о возврате скидки, если они досрочно прекращают договоры кредита или страхования. Постановление принято в отношении продажи автомобиля у дилера, но применение его возможно и по иным услугам.

Постановление Конституционного Суда РФ от 03.04.2023 № 14-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 статьи 428 ГК в связи с жалобой гражданина К.В. Матюшова».

Обстоятельства дела

Гражданин купил в кредит автомобиль со скидкой. По договору автодилер предоставляет ее, если покупатель среди прочего заключает договор добровольного страхования жизни и здоровья. Дополнительного оговорено, что отказ от страховки аннулирует скидку и на ее сумму повышает цену ТС.

Когда гражданин погасил кредит, то отказался от страхования. Автодилер потребовал вернуть сумму скидки, но покупатель отказал. В судах последний ссылался в том числе на то, что продавец подготовил для гражданина типовые договор и соглашение к нему без возможности их поправить.

По мнению КС РФ, к явно обременительным для гражданина условиям относится положения о цене, которые определили с помощью манипулирования информацией о реальной стоимости. Речь о методах, которые мешают покупателю осознать окончательную сумму, например:

  • продавец указывает цену со скидкой с условием оплаты дополнительных товаров и услуг по завышенной (нерыночной) цене

  • он предлагает скидку с произвольной или нерыночной по обычным меркам цены;

  • он называет цену, которая противоречит рекламе, публичной оферте, данным на сайте продавца или изготовителя.

Обременительным условием также считается положение о возврате всей скидки, когда потребитель досрочно и односторонне прекратил договоры потребкредита или страхования. При этом их условия значительно менее выгодны для гражданина, чем могли быть без продавца.

Очевидное неравенство в переговорах

Чтобы признали явное неравенство переговорных возможностей продавца и покупателя, которое явно мешает согласовать другие условия сделки, нужно среди прочего доказать ряд фактов. Это могут быть такие обстоятельства:

  • продавец доминирует на рынке;

  • он предоставляет потребителю неполную и недостоверную информацию, в т.ч. в рекламе;

  • продавец запрещает гражданину вносить в договор изменения или требует согласовывать правки потребителя с иными лицами в неразумный срок.

Навязывание невыгодных условий

Суды могут счесть злоупотреблением правом действия продавца, которые создают видимость свободного выбора между такими вариантами:

  • купить товар «со скидкой», но переплатить за иные товары, работы или услуги;

  • приобрести товар «без скидки» по цене выше рыночной.

В ситуации, когда продавец манипулирует конечной ценой, суд должен отказаться взыскать доплату с покупателя, если скидку аннулировали полностью или частично. Другой вариант — изменить или расторгнуть договор по требованию потребителя.

Поведение продавца могут расценить и как навязывание покупателю невыгодных условий способом, когда покупку товара обуславливают обязательным приобретением страховых или кредитных продуктов. Речь идет о случае, если отказ от них будет означать принятие явно обременительных условий, на что вряд ли пойдет средний покупатель.

КС РФ указал, что баланс прав и законных интересов продавца и покупателя может быть соблюден не путем полного отказа от предоставленной скидки, а путем пропорционального взыскания части скидки тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые были ему возвращены по договорам.

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О защите конкуренции».

LRurist

LRurist

Юрист в партнер юридической компании

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Комментарии

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