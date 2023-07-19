Исполнение госконтракта с незначительными отклонениями от техзадания. Примет ли заказчик такое исполнение?

В статье об исполнении госконтракта с отклонениями. Может ли заказчик НЕ принять такое исполнение. Если да- то что делать?

Давайте знакомиться! Меня зовут Людмила Решетникова, моя юридическая практика — более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных мною судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Сейчас занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

В статье немного относительно исполнения контрактов, заключенных по ФЗ № 44- ФЗ (госзакупки), исполненных с отклонениями от техзадания.

Применительно к закону № 44-ФЗ суды редко принимают сторону подрядчика/ исполнителя. Потому, если Вы — подрядчик/ исполнитель, то главное в таком случае — своевременно обратиться за квалифицированной помощью.

Лично из моей практики, где я успешно защищала интересы подрядчика, по искам заказчика, в том числе о взыскании неустоек в суммах свыше 100 млн. руб., в исках было отказано. Что касается неустоек, их размер был снижен более чем в 15 раз, по некоторым спорам вообще отказано по совокупности доказательств! Но для этого была проведена большая юридическая работа.

Но все по порядку

Закупочная деятельность государственных и муниципальных органов, казенных учреждений и других организаций, приобретающих продукцию/ услуги за счет бюджетных средств, регулируется специальными законами: ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закон № 44-ФЗ) и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Закон № 223-ФЗ).

Процедуры, порядок и условия исполнения контракта по Закону № 44-ФЗ строго регламентированы.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Законом.

Согласно пункту 7 данной статьи приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. В случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В силу части 8 ст. 94 названного Закона заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Под устранением также понимается подтверждение поставщиком исполнения требований контракта. Например, в контракте установлен перечень требований к поставляемой продукции. По отдельным из них есть подтверждение в предоставленных поставщиком документах, а по другим — нет. Поставщик и заказчик не могут говорить о том, что если заказчик не располагает информацией о несоответствии, то он обязан осуществить приемку.

Таким образом, при обнаружении / наличии оснований полагать несоответствие результатов работ / услуг требованиям контракта, Закон № 44-ФЗ обязывает заказчика провести экспертизу (своими силами или силами экспертов).

Если будут выявлены несоответствия результатов приемки отдельного этапа исполнения контракта или товара, работы, услуги, не препятствующие приемке этих результатов, то заказчик оставляет за собой право не отказывать в приемке при условии, что поставщик (подрядчик, исполнитель) их устранит в кратчайшие сроки. Иными словами, заказчик вправе дать поставщику возможность устранить недостатки или несоответствия, однако, не обязан.

Критерии существенных/несущественных отклонений от характеристик/ требований по контракту.

Закон № 44-ФЗ не дает критериев значительности/ незначительности отступлений от контракта.

Положениями части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Таким образом, по смыслу указанной нормы, допускаются отступления в сторону улучшения технических и /или функциональных характеристик товара/ работы о требований контракта. Но тут нужно понимать, что отступления — это именно улучшение требует доказательств (при условии наличия спора).

Однако, все можно сделать! Суды, зачатую стоят на стороне Заказчика по госконтракту. Потому , если Вы — исполнитель/подрядчик по госконтракту, то главное — это своевременно обратиться за квалифицированной помощью!

Буду рада Вам помочь!

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