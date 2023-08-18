Как взыскать стоимость дополнительных работ по договору подряда.

О статье расскажу о взыскании с заказчика задолженности за выполненные дополнительные работы.

Споры, вытекающие из договоров строительного подряда, занимают важное место среди дел, рассматриваемых российскими судами, отражают деловую активность в стране и развитие законодательства в области экономики. На практике такие договоры редко исполняются без нарушений, а вытекающие из них споры относятся к числу самых сложных и объемных.

Здравствуйте! Меня зовут Людмила Решетникова, оказываю юридическую поддержку и помощь, моя юридическая практика более 18 лет. Только за 2020-2022 годы сумма выигранных судебных дел превысила 1, 2 млрд руб. Занимаюсь частной практикой в партнерстве с консалтинговой компанией.

Итак, возможно ли взыскать стоимость фактически выполненного подрядчиком, особенно в условиях, когда работы не определены договором (дополнительные работы)?

Одной из самых многочисленных категорий требований являются споры о взыскании с заказчика задолженности за выполненные работы. Действительно, нередки случаи, когда строительные работы были выполнены подрядчиком, но заказчик отказывается их принимать. Причиной могут быть и неполнота (незавершенность) и неудовлетворительное качество и, даже, отсутствие таких работ в проектной документации.

Пример 1: Выявил — предупреди! Требовать оплаты несогласованных объемов не получится.

В ноябре 2016 года между заказчиком и подрядчиком (общество) заключен договор, в соответствии с которым подрядчик принял обязательство выполнить строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция автомобильной дороги «Шереметьево-1 — Шереметьево-2».

Согласно договору стоимость работ является твёрдой (ст. 709 ГК), определяется на весь срок действия Договора и подлежит изменению в случаях, предусмотренных договором и действующим законодательством.

После приемки выполненных по договору работ, подрядчик направил претензионное письмо об оплате неких дополнительных работ на сумму 89 млн руб., отказ удовлетворении которой и послужил поводом для обращения общества в арбитражный суд.

Результат

Суд первой инстанции[1], с решением которого согласились и апелляционная и кассационная инстанции, отказал в удовлетворении его требований, поскольку без изменения заказчиком первоначальной цены договора фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями договора, не может породить обязанность заказчика по их оплате. Также указал, что в отсутствие согласованной воли заказчика на выполнение дополнительных работ, Общество было вправе отказаться от исполнения договора в порядке ст. 451 ГК. В этой связи, как отмечено судами, подрядчик, не выполнивший обязанности по своевременному предупреждению заказчика, и согласованию дополнительных работ, лишается права требовать их оплаты и возмещения вызванных этим убытков. Также суды отметили, что передача в рабочем порядке рабочей документации не свидетельствует о действиях сторон из обстановки и не может быть признана надлежащим изменением договорных условий.

Дополнительно суды указали, что принятие спорных работ государственным заказчиком по контракту во исполнение которого заключён Договор, не могут быть применены к рассматриваемому спору как основание предъявления требований к заказчику в силу положений статьи 308 ГК.

Верховный Суд РФ [2] согласился с выводами нижестоящих судов и указал, что при условии твердой цены договора, основания требовать оплаты работ, не предусмотренных договором, в отсутствие согласованной воли заказчика на их выполнение, отсутствуют.

ВАС РФ дает следующее определение дополнительных работ – это работы, необходимость в которых обнаруживается подрядчиком в ходе строительных работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения которых продолжение строительства невозможно. Таким образом, ключевой характеристикой дополнительных работ является невозможность выполнения договорных объемов без выполнения дополнительных.

В одном из недавних споров, также рассмотренных Верховным судом [3], по иску подрядчика, об оплате дополнительных работ по муниципальному контракту, суд указал, что при твердой цене контракта, подрядчик, выполняя работы в отсутствие необходимого согласования дополнительных работ, в том числе их объема и стоимости, не воспользовавшись предоставленным ему правом на приостановление работ принял на себя соответствующие риски, связанные с выполнением дополнительных работ без согласования.

Дополнительно судами первой и кассационной инстанции по упомянутому делу[4] указывалось, что увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту (в том числе, более 10%) допустимо исключительно в случае угрозы годности и прочности результата выполняемой работы. При этом к дополнительным работам могут быть отнесены исключительно те работы, которые на момент подготовки документации и заключения контракта, объективно не могли быть учтены в технической документации; но должны быть произведены, и без которых подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо достичь предусмотренного контрактом результата.

Основная масса споров о взыскании стоимости дополнительных работ завершается отказом в иске, поскольку учтенные в технической документации работы выполнены в отсутствие доказательств согласования их выполнения с ответчиком [5]. При этом, как указывает ВС РФ, отсутствие ответа заказчика на требования о согласовании дополнительных работ, не является согласием в силу п. 4 ст. 157.1 ГК, правом на расторжение договора подрядчик не воспользовался [6].

Как делать правильно

В этой связи, при обнаружении в ходе строительства не предусмотренных технической документацией работ, без выполнения которых завершение договорных объемов невозможно, подрядчик обязан проинформировать заказчика и ждать его согласования. При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на заказчика. Невыполнение данного условия практически исключает возможность взыскания указанных работ в судебном порядке.

Категория таких споров очень сложна и подрядчик, выполнивший работ за пределами договора (в отсутствие предварительного согласования/ указания заказчика), рискует не получить за них оплату.

Но в каждой ситуации есть выход! В моей практике достаточно положительных дел, где я представляла интересы подрядчиков.

В таких ситуациях разумнее всего обращаться за юридической помощью и поддержкой. Однако, принимая во внимание, что «стройка», т.к. это одна из самых непростых категорий судебных дел, разумнее привлечение юриста специализирующегося в строительной теме.

Потому, если пострадали от заливов или иных действий, причинивших Вам убытки, то разумнее своевременно обратиться за квалифицированной помощью!

Благодарю за положительную оценку материала))

[1] Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2020 по делу №А40-105457/20.

[2] Определение ВС РФ от 25.08.2021 № 305-ЭС21-15616.

[3] Определение ВС РФ от 20.10.2022 № 303-ЭС22-20257.

[4] Дело № А16-2172/2021.

[5] определение ВС РФ от 08.09.2017 № 302-ЭС17-13880.

[6] определение ВС РФ от 19.12.2016 № 306-ЭС16-15669.