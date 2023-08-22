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ОСАГО

Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать

Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме.
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Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать
фото freepik.com

Минцифры России сообщила, что теперь направить документы для целей получения компенсационных выплат по ОСАГО гражданин сможет это можно сделать онлайн — с помощью сервиса на Госуслугах или в специальном приложении на портале госуслуг — «Госуслуги Авто».

Однако, такой онлайн-формат возможен, если ДТП оформляется в соответствии с европротоколом.

Ранее после ДТП необходимо было обратиться в свою страховую компанию для оформления документов для выплаты по страховке.

Более того, даже заполнять заявление вручную не нужно — почти все персональные данные автоматически подтягиваются из личного кабинета Госуслуг при оформлении.

Между тем, что же необходимо будет добавить при оформлении

  • документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство;

  • данные полиса ОСАГО;

  • номер извещения о ДТП. Если европротокол был оформлен на бумаге, то к заявлению нужно прикрепить его скан или фото и внести вручную недостающие сведения банковские реквизиты или адрес почтового перевода для получения возмещения;

  • подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью с помощью приложения «Госключ».

После рассмотрения документов страховая компания предложит время и место осмотра — туда нужно будет подъехать лично (об этом придет соответствующее уведомление в ЛК). Когда осмотр будет закончен, компания пришлёт результаты и может выдать направление на ремонт или выплатить страховую сумму без посещения офиса, например на карту.  Аналогичным образом можно будет получить результаты осмотра после его проведения.

Всем спокойной дороги и...   Ни гвоздя, ни жезла! )

Людмила Решетникова, партнер компании юридического консалтинга.

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LRurist
    LRurist
    ОСАГО

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать

    Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме.

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать
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