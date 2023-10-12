Что нас ждет в октябре 2023. Пенсии, зарплаты и иные законодательные новости

Обзор для бухгалтеров. Что ждет нас по пенсиям, зарплатам и ипотеке. Все самое интересное в одном месте.

Давайте разбираться вместе, с какими изменениями в законодательстве и в окружающей нас реальности нам придется столкнуться начиная с октября .

Пенсии

С первого октября масштабная индексация военных пенсий, которая, как сообщпи источники в Минобороне, затронет более двух с половиной миллионов военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств. Военные пенсии вырастут сразу на десять с половиной процентов.

с 1 октября средний размер военной пенсии составит около 42 тысяч рублей.

11 сентября этого года Владимир Путин подписал Указ, согласно которому военные пенсионеры, заключившие контракт на участие в СВО, будут получать компенсацию военной пенсии в размере 100% в течение всего срока службы.Что касается остальных категорий пенсионеров, то для них ничего нового в октябре не запланировано. Как обычно, на повышение пенсии смогут рассчитывать те, кто недавно достиг возраста 80 лет или уволился с работы

👛Зарплаты

Хорошие новости приносит октябрь для военных, силовиков и ряда других категорий госслужащих относительно индексации заработной платы. Военных и силовиков, также как и в случае с пенсиями, уже с первого октября ожидает рекордное повышение на десять с половиной процентов. У остальных бюджетников индексация зарплат будет гораздо скромнее и составит 5.5 процентов. Но зато данная индексация затронет и ряд категорий работников, которые не являются госслужащими (стенографисток, кассиров, экспедиторов и т.д., и т.п.).

🚪Ипотека

А вот изменения, связанные с ипотекой, россиян вряд ли порадуют. С 1 октября Банк России вводит «жесткие правила игры» с банками, которые игнорируют рекомендации ЦБ относительно величины первого взноса. Эти правила очень невыгодны для коммерческих банков, поэтому большинство из них будут вынуждены увеличивать размер первого взноса и вводить иные ограничители на выдачу ипотечных кредитов для граждан. Сбербанк подал всем пример и «сдался» буквально накануне введения новых правил. Уже с конца сентября первый взнос, если вы оформляете ипотеку в Сбере, составит от 20.1%

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