Новые правила оказания платных медицинских услуг. Что изменилось с 1 сентября 2023 года?

С 1 сентября 2023 г. до 1 сентября 2026 г. медорганизации будут оказывать платные медицинские услуги по новым правилам – утверждено Постановление Правительства РФ от 11 мая 2023 г. № 736. Рассмотрим главные изменения, на которые необходимо обратить внимание.



Новые правила оказания платных медицинских услуг, которые применяются с 1 сентября 2023 года прекратят свое действие 1 сентября 2026 года

Постановление Правительства РФ от 11 мая 2023 г. № 736.



Итак, что предусматривают новые правила оказания платных медицинских услуг :

В договоре должны быть прописаны порядок и условия выдачи пациенту или его законному представителю копии медицинских документов (или выписки из них), которые отражают состояние здоровья пациента после получения платных медицинских услуг. В этом документе должны быть указаны сведения о результатах обследования, диагнозе, методах лечения, а также об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарствах и медицинских изделиях. ( прим. за предоставление выписки дополнительная плата взиматься не может)

При каких условиях могут быть оказаны дополнительные платные медуслуги, не поименованные в договоре.

По старым правилам достаточно было согласия пациента, теперь же понадобится оформить дополнительное соглашение или новый договор с указанием перечня дополнительных услуг и их стоимости (правда, в основном договоре можно установить иные условия и обойти это новое условие).



Можно будет потребовать частичный возврат денежных средств при нарушении сроков оказания услуг или выявлении недостатков оказанной услуги.

Особенности оказания медицинских услуг при заключении договора дистанционным способом, через сайт медицинской организации.

Установлен перечень сведений, с которыми может ознакомиться пациент при заключении такого договора, а также обязанность исполнителя разместить их (или ссылку на них) на главной странице сайта.

После заключения договора пациенту должно прийти подтверждение с номером договора или иным способом идентификации договора, который позволяет получить информацию о заключенном договоре и его условиях.

Пациент также может потребовать свой экземпляр договора, подписанный электронной подписью исполнителя.

Для идентификации пациента может использоваться учетная запись на Едином портале госуслуг.

Направить медицинской организации дополнительные требования (в том числе если обнаружены недостатки в ее работе) либо заявление о досрочном расторжении договора можно также дистанционно.