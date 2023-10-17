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Минфин предупреждает. Осторожно мошенники!

Минфин России предупредил россиян о распространившейся схеме мошенничества через лжеброкеров
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Минфин предупреждает. Осторожно мошенники!


Как сообщается, мошенники находят своих жертв в социальных сетях или через объявления в сети «Интернет», предлагая открыть «брокерский» счет.

Для открытия такого счета мошенники предлагает установить приложение по ссылке, где они ложно показывают, как растут доходы от инвестиций, в том числе в криптовалюту.

Как правило, они начинают предлагать «инвестировать» с 10 тысяч рублей. Чаще всего это сумма, которую граждане могут внести без займа. Затем в ход идут кредитные деньги или средства друзей, или родственников.

Лжеброкеры могут даже оказать «помощь» и провести «консультации» при выборе инвестиционного продукта. Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета, лжеброкеры начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию. Просят дополнительно вложить денег на счет для полного вывода средств.

Мошенники также могут потребовать оплаты некой «страховки» или платы за ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке», или срочного платного вывода средств. Своеобразным «обменником» валюты может выступать некое физическое лицо, на счет которого мошенники просят совершить денежный перевод. В некоторых случаях лжеброкеры могут попросить открыть «инвестора» счет в сторонней кредитной организации.

Для вывода средств со счета мошенники также требуют найти поручителя, и даже зарегистрировать его в Минфине России, чтобы можно было «обналичить» средства. Людям предлагается написать письмо, причем на адрес пресс-службы Минфина России, с указанием данных поручителя и суммы средств, которые необходимо ему передать.

Будьте бдительны!

LRurist

LRurist

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

11 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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