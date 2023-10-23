Какие изменения в законодательстве вступают в силу в ноябре 2023. Обзор

Ноябрь 2023 только начался, а уже оказался богат на изменения и дополнения в законодательные акты. Вот только некоторые из них.

Внесены изменения в правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий (Постановление Правительства РФ от 16.08.2023 № 1341).

Заработает особый порядок расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным резидентами — участниками ВЭД с иностранными покупателями на организованных торгах (Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 589).

Расширен список Роспотребнадзора с индикаторами риска (Приказ Роспотребнадзора от 14.09.2023 № 635).

Расширен круг лиц, которым будет доступна процедура внесудебного банкротства по заявлению через МФЦ (Федеральный закон от 04.08.2023 № 474-ФЗ).

Обновлена форма заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке (Приказ Минэкономразвития РФ от 02.10.2023 № 684).

Приняты формы заявлений о выдаче справок, которые прилагают к заявлению о признании банкротом, и формы таких справок (Приказ Минэкономразвития РФ от 09.10.2023 № 706).

Обновлены формы заявлений застрахованного лица о назначении накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, подаваемых в НПФ (Приказ СФР от 18.09.2023 № 1735).

Определены правовые основы деятельности технологических компаний (Федеральный закон от 04.08.2023 № 478-ФЗ).

Обновлен перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт (Приказ Минпромторга РФ от 21.07.2023 № 2701).

При производстве отдельных видов технически сложных товаров на них необходимо предустанавливать программу, обеспечивающую доступ к системе «Честный ЗНАК» (Постановление Правительства РФ от 26.08.2023 № 1399).