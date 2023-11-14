Добросовестный приобретатель. Кто это? И как это работает?

Здравствуйте! Поняла, что уже очень давно ничего не писала. Исправляюсь)) Сегодня немного о безопасности сделок. Точнее о потенциально рисковых сделках и последствиях их заключения для добросовестного лица.

Добросовестный приобретатель — лицо, которое возмездно приобрело имущество у неуправомоченного лица, о чем приобретатель не мог знать.

🔴Последствие признания приобретателя добросовестным: собственник может истребовать у него свое имущество только в том случае, если оно выбыло из владения собственника помимо воли.

🔴Критерии для признания приобретателя добросовестным:

1️⃣Возмездность приобретения: отчуждатель получил в полном объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения (п. 37 ПП ВС / ВАС № 10/22).

2️⃣ Приобретение у неуправомоченного отчуждателя: сделка, по которой приобретено имущество, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем (п. 38 ПП ВС / ПП ВАС № 10/22).

3️⃣Приобретатель не знал и не мог знать об отсутствии права на отчуждение имущества: запись в реестре о праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством добросовестности приобретателя. Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества (п. 38 ПП ВС / ПП ВАС № 10/22).

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