Вводится уголовная ответственность за незаконный оборот персональных данных. Изменения в УК РФ

Нам всем, полагаю, уже изрядно надоели звонки из «службы безопасности банка», «майоров/оперуполномоченных» и иных прочих- разных «очень сильно компетентных лиц системы МВД». Наконец- то пытаются навести с этими вопросами (незаконная передача персональных сведений/ данных) порядок.

В Госдуму внесен пакет законопроектов с поправками в УК и КоАП РФ, которыми предлагается установить уголовную ответственность за незаконный оборот персональных данных, а также ввести оборотные штрафы для операторов за утечку соответствующих баз.

Авторы инициативы — группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком и председателем заккомитета Совфеда Андреем Клишасом.

Парламентарии предлагают дополнить главу 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» УК РФ ст. 272.1, устанавливающей ответственность за незаконные сбор, хранение, использование и передачу баз данных (или их части), содержащих персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, заведомо предназначенных для их незаконного хранения и (или) распространения.

Наказание: штраф до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Максимальная санкция в виде 5 лет лишения свободы грозит создателям и администраторам интернет-сайтов с незаконными базами персональных данных.

Отдельное наказание предусмотрено для граждан, которые незаконно собирают, хранят, используют или передают персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, а также биометрические персональные данные.

В этом случае штраф составит до 700 тыс. рублей, альтернатива — принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

К усиленной уголовной ответственности будут привлекаться преступники, которые совершают незаконные действия с персональными данными в целях обогащения, с использованием служебного положения, с помощью «шпионских устройств». Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы (для организованных групп и в случае наступления тяжких последствий). Отдельное наказание вводится за трансграничное перемещение флешек и иных носителей с базами данных — до 8 лет лишения свободы.

Действие статьи не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.

Кроме того, другим законопроектом с поправками в ст. 13.11 КоАП РФ предлагается установить административную ответственность за утечки баз с персональными данными. За утечку специальных категорий персональных данных, относящихся к наиболее чувствительным, предусмотрены повышенные административные штрафы. За повторные правонарушения, выражающиеся в серьезной утечке, вводятся санкции в виде оборотных штрафов.

Верховный суд РФ в своем отзыве с рядом замечаний поддержал поправки в УК РФ, а правительство РФ — в УК и КоАП РФ.

Так что — ЖДЕМ!

Очень ждём, я б сказала!))

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