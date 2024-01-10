Действие истекающих в 2024 и 2025 годах водительских прав продлили

Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, продлили на три года.

Доброго дня, мои дорогие читатели!

С наступившими праздниками и Новым годом! Всех благ и исполнения желаний! Успехов и мира всем нам!

Но вернемся к будням))

Водительские права, истекающие в 2024 и 2025 годах, автоматически продлили на 3 года. И это хорошая новость)

Такая антикризисная мера уже действовала в отношении удостоверений, срок которых истекал с начала 2022 по конец 2023 годов. Теперь также автоматом продлены сроки действия прав, истекающих вплоть до 31.12.2025. Это означает, что водителям не надо обращаться в ГИБДД за отметкой о продлении прав и можно продолжать эксплуатировать авто по имеющимся удостоверениям.

Постановление об этом вступило в силу 08.12.2023.

При этом никто не запрещает продлить права так, как вы делали это прежде. Как МВД заявило в августе 2022 года, госуслугу по замене прав не отменили. Поэтому каждый водитель может ею воспользоваться.

Удачи вам и безопасности на дорогах! Однако, если есть проблемы-обращайтесь! Буду рада помочь! Защищаю в судах интересы как строителей, так и потребителей перед подрядчиками (н-р: плохо / некачественно сделанному ремонту в квартире, требовании о выплате убытков / штрафов и т.д.) .