Пьяный муж управлял машиной, оформленной на жену. Могут ли ее конфисковать

Верховный суд РФ рассмотрел и отправил на новое рассмотрение неожиданное дело о попытке конфискации машины у пьяного водителя.

Определение Верховного Суда РФ № 44-УДП24-8-К7

Водителя поймали за повторное пьяное вождение по статье 264.1 УК РФ. В этих случаях автомобиль подлежит конфискации, но машина числилась в собственности жены.

1️⃣ Первая инстанция отказалась конфисковать машину. Суд сослался на статью 104.1 УК РФ, по которой транспортное средство должно принадлежать обвиняемому, чтобы его можно было конфисковать.

2️⃣ Апелляция решила иначе: машина куплена в браке, значит, это совместное имущество супругов, независимо от того, на кого она оформлена. Суд постановил конфисковать автомобиль.

3️⃣ Кассационный суд не согласился с этим решением, указав, что автомобиль принадлежит жене, которая купила его на унаследованные деньги после смерти матери.

4️⃣ Верховный суд РФ:

✅ Из материалов дела следовало, что машину купили спустя два года после свадьбы.

✅ Жена получила деньги в наследство, но только половину указанной суммы, что меньше стоимости машины.

✅ Не предоставлены документы, подтверждающие, что машина была куплена исключительно на унаследованные деньги, а не на общие средства семьи.

Дело вернули на новое рассмотрение.