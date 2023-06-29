Права детей на наследство

Вы знаете, что дети до 18 лет получают наследство независимо от завещания? Читаем.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам из семейных отношений.

Ребенок может стать наследником (способы наследования):

По закону — то есть в порядке очереди, когда нет завещания. В первую входят супруги, родители и дети. В этом случае наследство между ними делят поровну. По завещанию. В завещании можно указать кого угодно. Тогда по закону наследство не делится.

Но даже если есть завещание, дети до 18 лет могут получить свою долю в наследстве - Обязательная доля в наследстве выделяется независимо от воли наследодателя, согласно ст. 1149 ГК РФ.

Однако, даже если родитель не включил несовершеннолетнего ребенка в завещание, то в этом случае, в случае смерти родителя ребенок получит не менее половины того, что он мог бы получить по закону.

Право на обязательную долю всегда имеют несовершеннолетние дети (родные и усыновленные), а также нетрудоспособные дети от 18 лет. При этом, расторжение брака родителей или раздельное проживание не влияют на право ребенка наследовать имущество родителя.

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Как это работает:

Отец завещал все имущество ребенку от второго брака. Однако из наследников первой очереди у него есть еще супруга и ребенок 16 лет от первого брака. Если бы завещания не было, все имущество наследодателя поделили бы на три части, по 1/3 каждому: супруге, и двум детям. При наличии завещания Несовершеннолетний получит долю в размере ½ от того, что получил бы при отсутствии завещания. А значит в нашем случае это 1/6 от наследства. Это право отобрать у несовершеннолетнего нельзя.

Что делать, чтобы получить наследство: подать нотариусу заявление о принятии наследства в 6 месячный срок с момента смерти наследодателя.