Людмила Решетникова
Обзоры для бухгалтера

Новости и изменения законодательства в 2025 году

В материале немного о новостях и изменениях законодательства, которые отразятся/ повлияют на нашу жизнь и работу.

Здравствуйте! Благодарю, что читаете мой блог)

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах.

1. Изменения в налоговом законодательстве

С начала года вступили в силу новые поправки в Налоговый кодекс. Теперь компании обязаны предоставлять более детализированную отчетность по НДС, а также ужесточены правила для самозанятых. Эти изменения направлены на повышение прозрачности и борьбу с уклонением от налогов.

2. Реформа трудового права

Правительство рассматривает законопроект, который может изменить правила удаленной работы. Среди предложений — обязательное оформление трудового договора с указанием графика и условий дистанционной работы, а также компенсация интернета и оборудования для сотрудников.

3. Цифровизация судебной системы

В рамках национального проекта "Цифровая экономика" продолжается внедрение электронного документооборота в судах. Уже сейчас можно подавать иски онлайн, а также участвовать в заседаниях через видеосвязь. Это значительно упрощает доступ к правосудию для граждан и бизнеса.

4. Борьба с киберпреступностью

В связи с ростом числа кибератак ужесточается ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности. Новый законопроект предлагает ввести штрафы для компаний, которые не обеспечивают должную защиту персональных данных клиентов.

5. Изменения в миграционном законодательстве

Для иностранных работников и компаний, которые их нанимают, вводятся новые правила. Теперь работодатели обязаны подтверждать легальность трудоустройства иностранцев через единую государственную платформу.

6. Экологическое право

В рамках борьбы за экологию ужесточаются требования к предприятиям. С 2025 года компании, работающие в сфере производства, обязаны внедрять технологии, снижающие выбросы CO2. Несоблюдение норм может привести к крупным штрафам.

Почему это важно?

Юридические изменения напрямую влияют на бизнес, права граждан и государственные процессы. Чтобы оставаться в курсе и избежать неприятных сюрпризов, важно следить за новостями и вовремя адаптироваться к новым требованиям.

Если у вас есть вопросы или нужна помощь в юридических вопросах, обращайтесь к профессионалам. Право — это инструмент, который помогает защищать ваши интересы!

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