Людмила Решетникова
Право

Расторжение брака через суд 2025

В некоторых ситуациях развод возможен только через суд. В материале немного о том, как проходит эта процедура; в какой суд нужно подавать иск, как правильно составить заявление и какие данные в нем указать и каков размер пошлины.

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам из семейных отношений.

Я уже неоднократно писала о вопросах, касающихся и вытекающих из семейных отношений.

В настоящем материале кратко затронем тему развода, а именно: когда ( в каких случаях), куда и что писать.

Развод через суд требуется в следующих случаях

  1. У супругов есть несовершеннолетние дети (включая усыновленных).

  2. Один из супругов не согласен на развод или уклоняется от его оформления (ст. 21 СК РФ).

Исключения: Развод возможен через ЗАГС без суда, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более 3 лет (п. 2 ст. 19 СК РФ).

Развод через суд с детьми

Если у супругов есть общие дети до 18 лет, развод возможен только через суд, даже при обоюдном согласии (ст. 23 СК РФ). Суд не выясняет причины развода, но определяет:

  • С кем останутся дети.

  • Размер алиментов.

  • Раздел имущества (если есть спор).

Порядок развода через суд

  1. Определение способа развода: Через суд, если есть дети, спор о разделе имущества или один из супругов против развода.

  2. Выбор суда: Мировой судья рассматривает дела без споров о детях или с исками о разделе имущества до 50 тыс. рублей. Районный суд — в остальных случаях.

  3. Подача иска: Исковое заявление должно содержать:

    • Дату и место заключения брака.

    • Информацию о детях.

    • Причины развода (если нет согласия).

    • Дополнительные требования (алименты, раздел имущества).

  4. Судебные заседания: Суд может дать время на примирение (до 3 месяцев). в среднем брак расторгается через месяц после подачи иска.

  5. Получение решения суда: После вступления решения в силу (через месяц) суд направляет выписку в ЗАГС.

  6. Обращение в ЗАГС: Для получения свидетельства о разводе нужно подать заявление, паспорт и решение суда. Госпошлина — 5 тыс. рублей.

Документы для развода через суд

  • Исковое заявление.

  • Свидетельство о браке и рождении детей.

  • Квитанция об уплате госпошлины (5 тыс. рублей).

  • Доверенность (если есть представитель).

  • Документы, подтверждающие попытки примирения (если были).

Госпошлина

  • За подачу иска — 5 тыс. рублей (увеличена с принятием поправок в НК РФ)

  • За регистрацию развода в ЗАГС — 5 тыс. рублей с каждого супруга.

В исковом заявлении нужно указать:

  • Название суда.

  • Данные истца и ответчика.

  • Информацию о браке и детях.

  • Причины развода.

  • Требования (развод, алименты, раздел имущества).

Развод через суд — сложный процесс, требующий соблюдения всех юридических формальностей, лучше обратиться к специалисту для оказания помощи.

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