Расторжение брака через суд 2025

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам из семейных отношений.

Я уже неоднократно писала о вопросах, касающихся и вытекающих из семейных отношений.

В настоящем материале кратко затронем тему развода, а именно: когда ( в каких случаях), куда и что писать.