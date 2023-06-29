Расторжение брака через суд 2025

Я юрист и уже более 15 лет моей судебной практики связаны с защитой интересов бизнеса и физических лиц в судах, в том числе по спорам из семейных отношений.
Я уже неоднократно писала о вопросах, касающихся и вытекающих из семейных отношений.
В настоящем материале кратко затронем тему развода, а именно: когда ( в каких случаях), куда и что писать.
Развод через суд требуется в следующих случаях
У супругов есть несовершеннолетние дети (включая усыновленных).
Один из супругов не согласен на развод или уклоняется от его оформления (ст. 21 СК РФ).
Исключения: Развод возможен через ЗАГС без суда, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более 3 лет (п. 2 ст. 19 СК РФ).
Развод через суд с детьми
Если у супругов есть общие дети до 18 лет, развод возможен только через суд, даже при обоюдном согласии (ст. 23 СК РФ). Суд не выясняет причины развода, но определяет:
С кем останутся дети.
Размер алиментов.
Раздел имущества (если есть спор).
Порядок развода через суд
Определение способа развода: Через суд, если есть дети, спор о разделе имущества или один из супругов против развода.
Выбор суда: Мировой судья рассматривает дела без споров о детях или с исками о разделе имущества до 50 тыс. рублей. Районный суд — в остальных случаях.
Подача иска: Исковое заявление должно содержать:
Дату и место заключения брака.
Информацию о детях.
Причины развода (если нет согласия).
Дополнительные требования (алименты, раздел имущества).
Судебные заседания: Суд может дать время на примирение (до 3 месяцев). в среднем брак расторгается через месяц после подачи иска.
Получение решения суда: После вступления решения в силу (через месяц) суд направляет выписку в ЗАГС.
Обращение в ЗАГС: Для получения свидетельства о разводе нужно подать заявление, паспорт и решение суда. Госпошлина — 5 тыс. рублей.
Документы для развода через суд
Исковое заявление.
Свидетельство о браке и рождении детей.
Квитанция об уплате госпошлины (5 тыс. рублей).
Доверенность (если есть представитель).
Документы, подтверждающие попытки примирения (если были).
Госпошлина
За подачу иска — 5 тыс. рублей (увеличена с принятием поправок в НК РФ)
За регистрацию развода в ЗАГС — 5 тыс. рублей с каждого супруга.
В исковом заявлении нужно указать:
Название суда.
Данные истца и ответчика.
Информацию о браке и детях.
Причины развода.
Требования (развод, алименты, раздел имущества).
Развод через суд — сложный процесс, требующий соблюдения всех юридических формальностей, лучше обратиться к специалисту для оказания помощи.
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