ЦБ предлагает избавиться от «лишнего» 2025

Началась «Монетная неделя», когда можно обменять мелочь на банкноты.

7 апреля, стартовала акция Центробанка «Монетная неделя»: можно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги без каких-либо комиссий.

Для этого нужно обратиться в банк или на кассу сетевого магазина, который принимает участие в акции перечень участников. В банковских офисах вы сможете зачислить деньги на свой счет, если он открыт в том же банке. А в некоторых отделениях получится обменять простые монеты на памятные.

По информации ЦБ, в прошлом году удалось собрать 336 тонн мелочи 🤯🤯🤯 (это более пяти железнодорожных вагонов).