ЦОК КПК УвТ 23.06 Мобильный (1)
Людмила Решетникова
УК РФ

Усилена ответственность за получение и разглашение сведений, которые являются коммерческой, налоговой или банковской тайной

Федеральным Законом от 24.06.2025 № 175-ФЗ внесены изменения в статью 183 УК РФ.

Это относится к преступлениям, совершенным организованной группой, причинившей крупный ущерб из корыстной заинтересованности, или повлекшим тяжкие последствия.

Из санкций, предусмотренных частью 3 статьи 183 УК РФ, исключено наказание в форме штрафа. Уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет заменена сроком от 2 до 5 лет с наложением штрафа до 5 млн рублей.

Санкции, изложенные в ч. 4 ст. 183 УК РФ, также изменены. Наказание только в форме штрафа теперь не предусмотрено. Срок лишения свободы до 7 лет заменен сроком от 3 до 7 лет с наложением штрафа от 1 до 5 млн рублей.

Документ опубликован 24.06.2025. В связи с тем, что ФЗ от 24.06.25 № 175-ФЗ не установлен иной порядок вступления изменений в силу, он начинает действовать через 10 дней после официального опубликования.

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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