Признаем дом аварийным в 2025 году

Что значит «Аварийный дом»?

Законодательство (ГрК РФ и ЖК РФ) не дает определение понятию «аварийный дом». Из положений указанных кодексов можно выделить только основные признаки аварийности. По Закону от 21.07.2007 № 185-Ф это совокупность жилых помещений в многоквартирных домах (МКД), которые признаны аварийными до 1 января 2017 года или после этой даты в связи с физическим износом.

Если бытовым языком - то аварийное жилье - это непригодное для проживания из-за угрозы жизни и здоровью людей. Такое решение принимается официально, на основании технической экспертизы, проведенной специализированной организацией.

Ключевые признаки (согласно ГОСТ 31937-2024):

Исчерпание несущей способности конструкций (трещины, деформации, разрушение фундамента, стен, перекрытий);

Угроза обрушения;

Нарушение санитарно-технических норм (плесень, грибок, отсутствие отопления, вентиляции);

Повреждения из-за ЧС (пожары, наводнения, оползни).

Ветхий дом – имеет высокий износ, но безопасен для проживания. Аварийный дом – опасен для жизни.