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Людмила Решетникова
Жилищное законодательство

Признаем дом аварийным в 2025 году

Если ваш дом находится в аварийном состоянии (протечки крыши, трещины в стенах, просевший пол и угроза обрушения), вы можете инициировать процедуру признания его непригодным для проживания. В материале — когда и как.

Что значит «Аварийный дом»?

Законодательство (ГрК РФ и ЖК РФ) не дает определение понятию «аварийный дом». Из положений указанных кодексов можно выделить только основные признаки аварийности. По Закону от 21.07.2007 № 185-Ф это совокупность жилых помещений в многоквартирных домах (МКД), которые признаны аварийными до 1 января 2017 года или после этой даты в связи с физическим износом.
Если бытовым языком - то аварийное жилье - это непригодное для проживания из-за угрозы жизни и здоровью людей. Такое решение принимается официально, на основании технической экспертизы, проведенной специализированной организацией.

Ключевые признаки (согласно ГОСТ 31937-2024):

  • Исчерпание несущей способности конструкций (трещины, деформации, разрушение фундамента, стен, перекрытий);

  • Угроза обрушения;

  • Нарушение санитарно-технических норм (плесень, грибок, отсутствие отопления, вентиляции);

  • Повреждения из-за ЧС (пожары, наводнения, оползни).

Ветхий дом – имеет высокий износ, но безопасен для проживания. Аварийный дом – опасен для жизни.

Что нужно делать в данном случае?

Подайте заявление в местную администрацию (жилищную инспекцию или комиссию по аварийному жилью). К заявлению приложите: техническое заключение о состоянии дома (от лицензированной организации); жалобы жильцов; фото

Кто может инициировать процедуру?

  • Собственники квартир;

  • Наниматели по договору соцнайма;

  • Местная администрация (для муниципального жилья).

Процедура признания дома аварийным

1️⃣Подготовка документов
Обязательные:

  • Заявление в межведомственную комиссию;

  • Заключение специализированной организации (член СРО) о состоянии дома;

  • Правоустанавливающие документы (выписка из ЕГРН, договор соцнайма).

Дополнительно (по желанию): Фото/видео повреждений; Жалобы жильцов; Акты о затоплениях, пожарах и т. д.

2️⃣Подача заявления

  • Через МФЦ, Госуслуги или напрямую в администрацию.

  • 3️⃣Проверка комиссией

  • Срок – 30 дней (в случае ЧС – 10 дней).

  • Комиссия проводит осмотр и выносит заключение.

4️⃣Решение комиссии: если дом признан аварийным – включение в программу расселения. Если отказали – отказ обжаловать в суде.

5️⃣ Последствия признания дома аварийным

Для собственников:
Выбор: Новое жилье (равноценное по площади); Денежная компенсация (по рыночной стоимости).

Для нанимателей (соцнайм):
Бесплатное предоставление жилья (по нормам региона).

Исключения

  • Частные дома – могут быть признаны непригодными, но не подлежат расселению (если не входят в программу).

  • Блокированная застройка (таунхаусы, дуплексы) – не включаются в программы.

Нужно понимать, что в некоторых случаях признать дом аварийным невозможно, например: нельзя признать аварийной часть дома– только отдельную квартиру как непригодную для проживания.

Что делать, если отказали?

  • Подать жалобу в вышестоящий орган;

  • Обратиться в суд с независимой экспертизой.

Если вам отказали в признании либо затягивают рассмотрение вашего вопроса – обращайтесь в прокуратуру или суд. Буду рада помочь в решении Ваших юридических вопросов.

Информации об авторе

Людмила Решетникова

Людмила Решетникова

Партнер. Юрист строительной практики в Юридический консалтинг

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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