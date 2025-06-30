Признаем дом аварийным в 2025 году

Что значит «Аварийный дом»?
Законодательство (ГрК РФ и ЖК РФ) не дает определение понятию «аварийный дом». Из положений указанных кодексов можно выделить только основные признаки аварийности. По Закону от 21.07.2007 № 185-Ф это совокупность жилых помещений в многоквартирных домах (МКД), которые признаны аварийными до 1 января 2017 года или после этой даты в связи с физическим износом.
Если бытовым языком - то аварийное жилье - это непригодное для проживания из-за угрозы жизни и здоровью людей. Такое решение принимается официально, на основании технической экспертизы, проведенной специализированной организацией.
Ключевые признаки (согласно ГОСТ 31937-2024):
Исчерпание несущей способности конструкций (трещины, деформации, разрушение фундамента, стен, перекрытий);
Угроза обрушения;
Нарушение санитарно-технических норм (плесень, грибок, отсутствие отопления, вентиляции);
Повреждения из-за ЧС (пожары, наводнения, оползни).
Ветхий дом – имеет высокий износ, но безопасен для проживания. Аварийный дом – опасен для жизни.
Что нужно делать в данном случае?
Подайте заявление в местную администрацию (жилищную инспекцию или комиссию по аварийному жилью). К заявлению приложите: техническое заключение о состоянии дома (от лицензированной организации); жалобы жильцов; фото
Кто может инициировать процедуру?
Собственники квартир;
Наниматели по договору соцнайма;
Местная администрация (для муниципального жилья).
Процедура признания дома аварийным
1️⃣Подготовка документов
Обязательные:
Заявление в межведомственную комиссию;
Заключение специализированной организации (член СРО) о состоянии дома;
Правоустанавливающие документы (выписка из ЕГРН, договор соцнайма).
Дополнительно (по желанию): Фото/видео повреждений; Жалобы жильцов; Акты о затоплениях, пожарах и т. д.
2️⃣Подача заявления
Через МФЦ, Госуслуги или напрямую в администрацию.
3️⃣Проверка комиссией
Срок – 30 дней (в случае ЧС – 10 дней).
Комиссия проводит осмотр и выносит заключение.
4️⃣Решение комиссии: если дом признан аварийным – включение в программу расселения. Если отказали – отказ обжаловать в суде.
5️⃣ Последствия признания дома аварийным
Для собственников:
✅ Выбор: Новое жилье (равноценное по площади); Денежная компенсация (по рыночной стоимости).
Для нанимателей (соцнайм):
✅ Бесплатное предоставление жилья (по нормам региона).
Исключения
Частные дома – могут быть признаны непригодными, но не подлежат расселению (если не входят в программу).
Блокированная застройка (таунхаусы, дуплексы) – не включаются в программы.
Нужно понимать, что в некоторых случаях признать дом аварийным невозможно, например: нельзя признать аварийной часть дома– только отдельную квартиру как непригодную для проживания.
Что делать, если отказали?
Подать жалобу в вышестоящий орган;
Обратиться в суд с независимой экспертизой.
Если вам отказали в признании либо затягивают рассмотрение вашего вопроса – обращайтесь в прокуратуру или суд. Буду рада помочь в решении Ваших юридических вопросов.
Начать дискуссию