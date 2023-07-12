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Банки

С замороженным на юрлице. Банкам упростят работу с зависшими за рубежом активами

Законодатели упростили для банков выведение замороженных за рубежом активов в отдельное юрлицо. Поправки исключают в случае так называемой «реорганизации» право акционеров банка требовать выкуп их акций и право кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств банком (если такое право прямо не предусмотрено договором).
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С замороженным на юрлице. Банкам упростят работу с зависшими за рубежом активами
фото freepik.com

Недавно я писал о новых поправках в закон, разрешающий подсанкционным банкам вывести в новое юрлицо замороженные активы через так называемую «реорганизацию». Такая схема предполагает создание своеобразной SPV (special purpose vehicle), но только в данном случае таким «лицом специального назначения» будет компания, учрежденная банком специально для обслуживания обязательств нерезидентов. Для этих же целей такой компании будут передаваться замороженные активы банка, за счет которых и будут гаситься долги перед нерезидентами.

Если упрощать, то банк «скидывает» замороженые активы новой компании, передает ей же свои долги, а компания успешно гасит обязательства, по сути, банка за счет переданных ей замороженных активов банка.

Поправки исключают в случае такой реорганизации права акционеров банка требовать выкуп их акций и права кредиторов требовать досрочного исполнения обязательств банком (если такое право прямо не предусмотрено договором).

Чем такая реорганизация поможет банку?

Секьюритизация активов банка, которые не под санкциями (так как банк носит важное социальное значение, аккумулируя средства граждан), снижение рисков банкротства банка (обязательства будут не у банка, а у самостоятельного юридического лица), а также, безусловно, своеобразный обход санкций, который позволяет тем же подсанкционным банкам де-факто использовать замороженные активы для погашения своих же обязательств.

Насколько указанные поправки помогут в реорганизации?

Подобная реорганизация является нетипичной для банков, но закономерной. Законодатель выбрал реорганизацию для «сброса» замороженных активов неспроста.

Передавать обязательства, права и целые договоры с нерезидентами по-отдельности — достаточно долгий процесс, а также сложнореализуемый, так как требует согласие таких нерезидентов. Реорганизация снимает эту боль, позволяя сделать все одним действием. При этом единственные, по сути, риски для банков, связанные с:

  • требованиями акционеров по выкупу их акций,

  • требованиями кредиторов банков по досрочному исполнению обязательств банков на случай реорганизации (что может, в теории, привести к банкротству банков из-за нехватки средств удовлетворить множество одновременно предъявленных требований) перекрываются поправками.

Акционеры попросту лишаются такого права на выкуп, а кредиторы не смогут потребовать досрочного исполнения, если же такое условие не было прямо предусмотрено в их договоре с банком.

Риски банка в случае реорганизации

Риски, связанные с требованиями досрочного исполнения обязательств кредиторами, у которых такое право прямо закреплено в договоре (риск банкротства банка в случае невозможности удовлетворения таких требований).

Риски признания реорганизации недействительной (в силу, к примеру, возможного обхода закона о необходимости получения согласия кредитора на перевод долга в пользу третьего лица) минимальны, так как основания недействительности реорганизации прямо ограничены законом.

Также существует риск дополнительных штрафов и ограничений в отношении банков за предполагаемый обход санкций, на основании которых активы банков были заморожены. Мы уже видели подобные случаи в других отраслях экономики, когда на компании накладывались дополнительные ограничения за попытки обхода введенных санкций или экспортных ограничений США.

Daniil_Law

Daniil_Law

Юрист

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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