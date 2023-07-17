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Утилизационный сбор

Дело острова «Русский» об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления»

Дело об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления». Определение КС от 8 июня 2023 г. № 1406-О. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «о. Русский» на нарушение его конституционных прав статьей 24.1 федерального закона «Об отходах производства и потребления».
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Дело острова «Русский» об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления»
фото freepik.com

В судебном порядке по административному исковому заявлению таможенного органа была взыскана задолженность по уплате утилизационного сбора — 2 902 900 руб. и пени в отношении ввезенных на территорию таможенного союза транспортных средств, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Общество оспаривает конституционность статьи 24.1 «Утилизационный сбор» Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулирующей вопросы уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств (самоходных машин, прицепов к ним). По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не соответствуют Конституции, в той мере, в какой они допускают возложение обязанности по уплате утилизационного сбора за транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, на таких же условиях, как за транспортные средства, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

Суды, исходили из того, что статус ООО «о. Русский» как резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» не освобождает его от уплаты утилизационного сбора в отношении названных транспортных средств, а потому общество, будучи лицом, осуществившим ввоз спорных транспортных средств в Российскую Федерацию, несет обязанность по уплате утилизационного сбора, в том числе с учетом последующей утраты некоторыми транспортными средствами своего назначения в связи с их разукомплектацией на запасные части.

Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 128-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и статью 51 Бюджетного кодекса» глава V Федерального закона «Об отходах производства и потребления» была дополнена статьей 24.1 «Утилизационный сбор». Эта норма, как отметил Конституционный Суд в Определении от 25 июня 2019 года № 1564-О, принята законодателем в рамках его дискреции в сфере установления публичных платежей, что требует нормативно очертить круг их плательщиков во взаимосвязи с элементами обложения (объект, база и др.).

В силу данной статьи за каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним, ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации, за некоторыми исключениями, уплачивается утилизационный сбор для обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.

Основные плательщики сбора — лица, которые осуществляют ввоз транспортных средств в Российскую Федерацию либо их производство, изготовление на ее территории, а их виды и категории для целей уплаты сбора, порядок его взимания определяются Правительством Российской Федерации. При установлении размера сбора учитываются год выпуска транспортного средства, его масса и другие физические характеристики, оказывающие влияние на затраты в связи с деятельностью по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты таким транспортным средством своих потребительских свойств.

Таким образом, отсутствуют основания полагать, что положения оспариваемой статьи 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» носят неопределенный характер и нарушают конституционные права ООО «о. Русский».

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zharov

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Комментарии

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