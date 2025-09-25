Изъятие земель для государственных нужд в целях недропользования: Верховный Суд расставил приоритеты

Позиция судов

Суд первой инстанции удовлетворил требование главы КФХ, указав, что основополагающим условием, которое допускает изъятие земельных участков в порядке, предусмотренном правовыми нормами, является наличие государственной или муниципальной нужды, которое подлежит доказыванию лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством об изъятии. Само по себе наличие у недропользователя действующей лицензии на право пользования участком недр не является безусловным основанием для изъятия испрашиваемого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Суд апелляционной инстанции, поддержанный кассацией, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления главы КФХ, отметив, что изъятие земельных участков для недропользования на основании соответствующей лицензии осуществлено в соответствии со стратегическими целями и задачами государственной политики в области недропользования и направлено не только на получение прибыли хозяйствующим субъектом, но и на достижение интересов государства, в том числе по обеспечению стабильного, бесперебойного и экономически эффективного удовлетворения внутреннего спроса на полезные ископаемые, в целях развития золотодобывающей промышленности в соответствии с ориентирами, стратегическими целями и задачами государственной политики РФ, а также для обеспечения стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета страны.

Однако Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ не удовлетворили ни решение суда первой инстанции, ни судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций — Верховный Суд отменил обжалуемые судебные акты, и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее:

1. Наличие лицензии на право пользования недрами не является безусловным основанием и не влечет безусловное принудительное изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд при несоблюдении иных условий, при которых возможно изъятие.

2. Основополагающим условием, которое допускает изъятие участков в порядке, предусмотренном действующим законодательством, является наличие государственной или муниципальной нужды, и данное условие подлежит доказыванию лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством об изъятии.

3. Наличие действующей лицензии на право пользования недрами предоставляет необходимые права соответствующему лицу, в частности, дает право обратиться с ходатайством об изъятии земельных участков, но не свидетельствует о безусловной направленности его действий на удовлетворение публичного интереса, обеспечение общественных потребностей.

4. Деятельность недропользователя, лишь опосредованно служащая публичным интересам и направленная на извлечение прибыли самим заявителем, не определяет наличие государственных нужд, удовлетворение которых посредством лишения собственности иных лиц допускается лишь в исключительных случаях.

5. Наличие соответствующих нужд и исключительность рассматриваемого случая должны быть обоснованы инициатором изъятия земельного участка, при этом обязательной проверке подлежат возражения собственника или иного владельца изымаемого земельного участка относительно обстоятельств, связанных с его изъятием.

6. Сама по себе добыча полезных ископаемых, относящихся в соответствии со стратегией развития минерально-сырьевой базы к основным видам стратегического минерального сырья, не может являться безусловным аргументом, подтверждающим наличие государственной нужды, позволяющей изъять земельный участок, и наличие государственного приоритета в данной области перед иными признаваемыми приоритетными направлениями.

7. Учитывая значимость такого экономического ресурса, как земли сельскохозяйственного назначения, а также необходимость выполнения программы продовольственной безопасности, заключающейся, в том числе в расширении посевов сельскохозяйственных культур и повышении эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, приводимые недропользователем мотивы необходимости изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения должны подтверждать обоснованность такого изъятия публичными интересами, общественными потребностями и приоритетом в работах, связанных с пользованием участками недр.