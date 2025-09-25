Изъятие земель для государственных нужд в целях недропользования: Верховный Суд расставил приоритеты

Для законного изъятия должно быть доказано наличие государственной (муниципальной) нужды, при этом инициатор изъятия обязан обосновать исключительность случая и приоритет публичных интересов над частными.
Разбираемся в позиции высшего суда в обзоре определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.06.2025 № 309-ЭС25-1868 по делу № А60-58852/2023.
Фабула дела
Общество — недропользователь является обладателем лицензии на геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых (золото из коренных (рудных) месторождений, полиметаллы) на участке недр «Арамашевский», расположенном на территории Режевского района Свердловской области.
В границах указанного участка недр расположен земельный участок категории земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащий на праве собственности физическому лицу и предоставленный в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству (КФХ).
Общество обратилось в Департамент по недропользованию по Уральскому Федеральному округу (далее — Департамент) с ходатайством об изъятии земельного участка для государственных нужд РФ.
Департамент на основании заявления Общества принял приказ об изъятии названного земельного участка сельскохозяйственного назначения для государственных нужд в связи с осуществлением недропользования.
Глава КФХ обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании незаконным приказа Департамента, в обоснование своих требований указав следующее:
на основании договора аренды глава КФХ является арендатором изымаемого земельного участка сельскохозяйственного назначения и осуществляет на нем деятельность КФХ;
мотивы, указанные в спорном приказе о необходимости изъятия участка, не свидетельствуют о том, что изъятие безусловно направлено на удовлетворение публичных интересов, обеспечение общественных потребностей и имеет приоритет с существующим использованием (сельскохозяйственной деятельностью);
фактически Общество просит изъять земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в пользовании одного субъекта — главы КФХ (и в собственности члена КФХ), и передать его в пользование другому субъекту для осуществления им предпринимательской деятельности (поиск благородных металлов);
оспариваемый приказ Департамента является незаконным, нарушающим права заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
Позиция судов
Суд первой инстанции удовлетворил требование главы КФХ, указав, что основополагающим условием, которое допускает изъятие земельных участков в порядке, предусмотренном правовыми нормами, является наличие государственной или муниципальной нужды, которое подлежит доказыванию лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством об изъятии. Само по себе наличие у недропользователя действующей лицензии на право пользования участком недр не является безусловным основанием для изъятия испрашиваемого земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Суд апелляционной инстанции, поддержанный кассацией, отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявления главы КФХ, отметив, что изъятие земельных участков для недропользования на основании соответствующей лицензии осуществлено в соответствии со стратегическими целями и задачами государственной политики в области недропользования и направлено не только на получение прибыли хозяйствующим субъектом, но и на достижение интересов государства, в том числе по обеспечению стабильного, бесперебойного и экономически эффективного удовлетворения внутреннего спроса на полезные ископаемые, в целях развития золотодобывающей промышленности в соответствии с ориентирами, стратегическими целями и задачами государственной политики РФ, а также для обеспечения стабильных поступлений в доходную часть консолидированного бюджета страны.
Однако Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ не удовлетворили ни решение суда первой инстанции, ни судебные акты судов апелляционной и кассационной инстанций — Верховный Суд отменил обжалуемые судебные акты, и направил дело на новое рассмотрение, указав следующее:
1. Наличие лицензии на право пользования недрами не является безусловным основанием и не влечет безусловное принудительное изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд при несоблюдении иных условий, при которых возможно изъятие.
2. Основополагающим условием, которое допускает изъятие участков в порядке, предусмотренном действующим законодательством, является наличие государственной или муниципальной нужды, и данное условие подлежит доказыванию лицом, обратившимся с соответствующим ходатайством об изъятии.
3. Наличие действующей лицензии на право пользования недрами предоставляет необходимые права соответствующему лицу, в частности, дает право обратиться с ходатайством об изъятии земельных участков, но не свидетельствует о безусловной направленности его действий на удовлетворение публичного интереса, обеспечение общественных потребностей.
4. Деятельность недропользователя, лишь опосредованно служащая публичным интересам и направленная на извлечение прибыли самим заявителем, не определяет наличие государственных нужд, удовлетворение которых посредством лишения собственности иных лиц допускается лишь в исключительных случаях.
5. Наличие соответствующих нужд и исключительность рассматриваемого случая должны быть обоснованы инициатором изъятия земельного участка, при этом обязательной проверке подлежат возражения собственника или иного владельца изымаемого земельного участка относительно обстоятельств, связанных с его изъятием.
6. Сама по себе добыча полезных ископаемых, относящихся в соответствии со стратегией развития минерально-сырьевой базы к основным видам стратегического минерального сырья, не может являться безусловным аргументом, подтверждающим наличие государственной нужды, позволяющей изъять земельный участок, и наличие государственного приоритета в данной области перед иными признаваемыми приоритетными направлениями.
7. Учитывая значимость такого экономического ресурса, как земли сельскохозяйственного назначения, а также необходимость выполнения программы продовольственной безопасности, заключающейся, в том числе в расширении посевов сельскохозяйственных культур и повышении эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, приводимые недропользователем мотивы необходимости изъятия земельных участков сельскохозяйственного назначения должны подтверждать обоснованность такого изъятия публичными интересами, общественными потребностями и приоритетом в работах, связанных с пользованием участками недр.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ отметила
"Однако ни суд первой инстанции, делая вывод о том, что поскольку изымаемый земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, имеющим особую ценность, оспариваемый приказ Департамента является незаконным, ни апелляционный суд (с которым согласился суд округа), посчитав, что наличие у Общества лицензии для геологического изучения, включающего поиск и оценку месторождений такого полезного ископаемого как золото (предположительно значимого промышленного содержания), послужило правомерным основанием для изъятия данного участка, указанные обстоятельства надлежащим образом не исследовали.
Между тем для правильного разрешения настоящего спора необходимо было установить следующее:
— насколько экономически и социально выгоднее для соответствующего региона и публично-правового образования иное использование спорного земельного участка сельскохозяйственного назначения вследствие его изъятия по сравнению с существующим (сельскохозяйственное производство) с учетом доводов уполномоченных органов...;
— возможно ли удовлетворение государственных (муниципальных) нужд для целей геологического изучения и добычи недр использование земельных участков, не обремененных правами третьих лиц, а также участков, уже задействованных в недропользовании, или тех участков, изъятие которых посредством выкупа не влечет для их собственников неприемлемых экономических последствий и не создает угрозы благополучию населения и экологической безопасности, в том числе с учетом места расположения населенных пунктов;
— обладает ли определенное в лицензии месторождение уникальными характеристиками;
— необходимо ли в целях того вида недропользования, который указан в лицензии Общества (геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождения), выданной на срок до 12 октября 2025 г., изъятие участка из частной собственности или возможно получение участка во временное пользование на условиях аренды (с учетом того, что в отношении участков иных собственников в границах месторождения с Обществом оформлены договоры аренды);
— не приведет ли изъятие участка к ограничению использования и доступа к иным участкам сельскохозяйственного назначения, используемым главой КФХ".
Резюме
Подводя итог, необходимо отметить, что Верховный Суд РФ устанавливает четкий алгоритм и строгие требования к процедуре изъятия сельскохозяйственных земель для государственных или муниципальных нужд в интересах недропользования. Такое решение приведет к усилению контроля за обоснованностью изъятий, значительно усилит роль доказательственной базы и учет общественных интересов в соответствующих спорах.
Начать дискуссию