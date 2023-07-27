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Зарплата

В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли

22 июля отмечался День работника торговли — в сфере продаж занято огромное количество специалистов. В честь профессионального праздника Salary Index и Авито Работа подготовили исследование о динамике предложений о работе в этой сфере.
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В России продолжается рост зарплат и количества вакансий в сфере торговли
фото freepik.com

В целом по стране отмечен существенный прирост как по количеству вакансий, так и по уровню предлагаемых зарплат. Рынок серьезно меняется: появляются новые игроки, меняется структура отраслей и потребительское поведение. Все это приводит к спросу на сотрудников торгового зала и специалистов по продажам.

Количество вакансий на рынке

В 2023 году среди множества профессий в сфере торговли зафиксирован наибольший прирост спроса на менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по продажам. Самое большое количество предложений — продавцов-консультантов и кассиров. Связано с высокой степенью текучести кадров.

«Торговля сегодня — одно из фокусных направлений экономического роста страны. Доля, занимаемая этим сегментом в общем количестве вакансий, составляет 15%. Это второе место по количеству всех предложений на рынке труда», — отметил управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Только за последние полгода количество вакансий в торговой отрасли увеличилось почти в 1,5 раза (+44%). Годовой прирост 77%.

Соотношение и динамика спроса на специалистов в сфере торговли (I полугодие 2022 vs I полугодие 2023)

В топ по увеличению числа вакансий в сфере продаж за последние полгода вошли семь крупнейших городов России. Рейтинг возглавили Москва и Екатеринбург с приростом в 110%. Немного уступив, на втором месте оказалось Кемерово (+98%), а на третьем Челябинск (+96%). Четвертое место разделили Омск и Саратов (+88%), а пятерку лидеров замыкает Казань с приростом в 87%.

Средние зарплаты

«После февраля 2022 года ожидалось, что сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, окажутся на рынке. Работодатели ждали очереди из профессионально подготовленных кадров. Но её не случилось. Поэтому не случилось и ожидаемое падение заработных плат на рынке. На сегодня тенденция только на рост», — отмечает Екатерина Ивашкевич, операционный директор Salary Index.

За год значительнее всего средняя заработная плата выросла у менеджеров по работе с клиентами (+29%) и менеджеров по продажам (+13%). Однако в абсолютных числах их зарплату оценить сложно, так как значительную часть их дохода составляют проценты от продаж.

Растет и заработная плата линейного персонала. В первом квартале 2023 года среднее предложение по России для продавца-консультанта составило 51 292 рублей в месяц. В первом полугодии 2022 года она составляла 49 666 рублей. Общероссийский рост составил минимальные 3%. Больше всего получают столичные продавцы – 64 707 рублей и сотрудники Центрального федерального округа - 56 221 рублей. Меньше всего – персонал на Урале (44 222 рублей) и в Южном федеральном округе (43 381 рублей).

Больше всего, по сравнению с первым полугодием 2022 года, выросла среднероссийская стоимость торговых представителей – на 14%, с 58 297 рублей до 66 843 рублей в месяц. Ожидаемо, самые высокие заработные платы у московских торговых представителей – 82 315 рублей, и сотрудников на Дальнем Востоке – 72 483 рублей. Самые низкие в Приволжье – 62 894 рублей и Центральном федеральном округе – 58 024 рублей.

Средняя по России заработная плата кассиров также подросла – на 8% и составила 40 917 рублей в месяц против 38 017 в первом полугодии 2022 года.

Торговля 21 века

Формат торговли 21 века претерпевает множественные изменения. В структуре торговых точек появилось множество вакансий, отвечающих за удобство, наполненность, красоту торгового зала. Чтобы поход в магазин стал не только бытовой необходимостью, но и развлечением. Это мерчандайзеры и промоутеры.

Мерчандайзеры FMCG. В первом полугодии 2022 года был отмечен стабильный рост заработных плат в среднем по России. Самый большой скачок зафиксирован на Юге и Дальнем Востоке России – более 10%. Сейчас ситуация стабилизировалась, заработные платы составляют в первом полугодии 2023 года 37 130 рублей против 33 383 в первом полугодии 2022 года.

Интересно обратить внимание на отдельную категорию мерчандайзеров FMCG — специалистов сектора DIY (товары для строительства и ремонта). В первом полугодии 2022 года наблюдался серьезный рост зарплатных предложений — более 10%, но при этом резко сократилось количество вакансий. В 2023 году в первом полугодии тенденция по сокращению количества вакансий продолжилась и вакансий на рынке единичны. Возможные изменения связаны с несколькими тенденциями: с внутренним ростом заработных плат текущих сотрудников, с укомплектованностью штата (в условиях социально-экономической неопределенности россияне реже меняют работу), плюс тренд на максимальное удержание персонала.

Промоутеры одна из самых нестабильных вакансий с точки зрения роста заработных плат. Существуют серьезные скачки — более 10% роста. В 2022 году серьезный рост заработных плат произошел в Дальневосточном регионе, в этом году в Северо-Западном федеральном округе. В первом полугодии 2023 года среднее предложение работодателей по России составило 41 809 рублей в месяц против 37 337 рублей в первом полугодии 2022.

salaryindex

salaryindex

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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