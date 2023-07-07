Результаты интеллектуальной деятельности при банкротстве правообладателя. Как находить, продавать и защищать?

РИД в банкротстве: как находить, продавать и защищать? Можно ли РИД использовать для установления КДЛ?

Особенности правового режима должника при банкротстве нередко определяют и порядок распоряжения теми или иными активами, предъявляя дополнительные требования. Данное обстоятельство касается и результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Указанные особенности могут касаться как материальных правоотношений, так и процессуальных вопросов.

Споры о досрочном прекращении действия товарного знака рассматриваются в рамках дела о банкротстве

Важным процессуальным моментом является то обстоятельство, что такой способ защиты, как обращение заинтересованного лица за досрочным прекращением действия товарного знака при банкротстве правообладателя такого знака подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве последнего.

Общее основание для досрочного прекращения действия товарного знака указано в ст. 1486 ГК, согласно п. 1 которой правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Вместе с тем, при подаче такого иска в случае нахождения правообладателя в процедуре банкротства, сталкиваются интерес заинтересованного лица и интересы кредиторов должника- правообладателя.

Согласно пункту 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на день открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, из которой осуществляется удовлетворение требований конкурсных кредиторов должника.

При таких условиях требование общества о прекращении правовой охраны товарного знака, по сути, направленное на прекращение имущественного права, включенного в конкурсную массу, заявлены против кредиторов должника, поскольку реализация данного актива способствовала бы максимально возможному удовлетворению требований последних.

Имея намерение лишить правообладателя, признанного банкротом, исключительных прав на товарный знак для целей удовлетворения своих интересов, общество фактически возлагает на кредиторов все негативные последствия, связанные с неиспользованием должником спорного товарного знака.

Однако способы защиты законных интересов должны отвечать принципу соразмерности, то есть должны быть основаны на соблюдении баланса интересов и прав всех вовлеченных в правоотношения сторон.

Следовательно, помимо положений ГК РФ, позволяющих лишить правообладателя исключительных прав на товарный знак на законных основаниях, следует также учесть и положения специальных норм Закона о банкротстве, которые направлены на защиту прав и законных интересов кредиторов правообладателя-банкрота.

Поэтому баланс между интересами общества, заинтересованного в использовании товарного знака, и кредиторов, заинтересованных в наиболее полном удовлетворении своих требований за счет имущества должника, должен достигаться путем приобретения этого товарного знака на торгах по справедливой цене. Пока идет конкурсное производство, избранный обществом способ защиты права является преждевременным.

Данная позиция нашла отражение в практике ВС РФ (Определение ВС РФ от 21 марта 2018 года № 306-ЭС17-19720). Также данная позиция нашла отражение в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» и многочисленной судебной практике.

После введения в отношении правообладателя процедуры банкротства, надлежащим способом реализации правового интереса в приобретении обществом неиспользуемого должником товарного знака является приобретение его на торгах по справедливой цене, а не обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием.

В случае же прекращения дела о банкротстве (если такое было инициировано и заинтересованное лицо успело подать требование о досрочном прекращении правовой охраны) будет подлежать рассмотрению в общеисковом порядке.

Роль РИД в делах о привлечении к субсидиарной ответственности

Вопрос привлечения субсидиарной ответственности при рассмотрении дел о банкротстве один из самых актуальных. В каких случаях РИД могут послужить основанием для привлечения к субсидиарной ответственности или сыграть значимую роль в доказательственной базе по определению контролирующих должника лиц (КДЛ).

Совершение руководителем общества-должника действий, нарушающих законодательство об интеллектуальной деятельности и добросовестной конкуренции, следствием которого явилось взыскание высоких компенсаций за нарушение прав интеллектуальной собственности может являться основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», сделки, приведшие к банкротству, должны быть значимы для должника (применительно к масштабам его деятельности) и одновременно являться существенно убыточными. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника наступает, когда неспособность удовлетворить требования кредиторов искусственно спровоцирована в результате выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц.

Таким образом, суду в каждом конкретном случае необходимо установить возможность лица давать должнику обязательные для исполнения указания, реализация которых повлекла банкротство.

В рамка данного конкретного дела, суд пришел к обоснованному выводу о том, что несостоятельность должника стала следствием осуществления им под руководством КДЛ предпринимательской деятельности (совершение сделок по реализации контрафактного товара) с заведомым и очевидным нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Взысканные в результате такого нарушения компенсации явились основанием для возникновения состояния неплатежеспособности, что в совокупности с отсутствием у должника какого-либо имущества, послужило основанием для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности.

С помощью РИД также можно сформировать доказательственную базу относительно установления КДЛ.

В частности, владение конкретным лицом товарным знаком, при условии выпуска продукции под указанным товарным знаком иными лицами, в условиях установленной аффилированности таких лиц, может являться основанием для утверждения что правообладатель товарного знака является КДЛ и фактически осуществляет контроль за всем товарным движением под соответствующим товарным знаком.

Действия арбитражного управляющего в отношении РИД

Обязанность арбитражного управляющего формировать конкурсную массу за счет РИД характеризуется не только обязанностью инвентаризировать нематериальные активы, разыскивать нематериальные активы, посредством направления запросов в специализированные органы, но также и возвращать незаконно отчужденные нематериальные активы.

В силу требований пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве, на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации товарные знаки относятся к объектам гражданских прав, наряду с иными предусматриваемыми гражданским законодательством средствами индивидуализации они приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности и как таковые являются объектами интеллектуальной собственности, которым предоставляется правовая охрана; исключительное право на товарный знак является имущественным правом, которое признается и охраняется при условии его государственной регистрации (пункт 1 статьи 2, статья 128, подпункт 14 пункта 1 статьи 1225, статья 1226, пункт 1 статьи 1232, пункт 1 статьи 1477 и статья 1480 ГК).

Исключительное право на товарный знак, включается в состав имущества, подлежащего реализации для целей удовлетворения имущественных требований кредиторов.

Таким образом, конкурсный управляющий должен совершить необходимые действия по включению РИД в конкурсную массу.

В случае отчуждения РИД конкурсный управляющий обязан предпринять меры по оспариванию таких сделок. В противном случае, он может быть привлечен к административной ответственности.

Ненадлежащее исполнение обязанностей конкурсного управляющего, связанного с истребованием информации, касающейся РИД может стать основанием для жалобы на действие/бездействие управляющего и даже отстранения управляющего. В частности, недостаточные действия управляющего по розыску ноу-хау и/или истребования документации, составляющей секрет производства, могут быть признаны не соответствующими закону о банкротстве. В рамках приводимого дела, суд кассационной инстанции установил, что управляющий предпринял все зависящие от него действия для розыска РИД, в том числе в рамках оперативных действий.

По розыску РИД следует отметить некоторую сложность при поиске информации относительно РИД: есть часть таковых подлежат регистрации в специализированных реестрах, то в других случаях информация о наличии каких-либо интеллектуальных прав может не следовать, в том числе и из баланса, не смотря на наличие таких нематериальных активов, как РИД.

При этом, при направлении запросов в уполномоченный орган о наличии зарегистрированных прав на РИД, следует помнить, что воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего может повлечь привлечение к административной ответственности лицо, которое допустило такое деяние. При этом, в указанном деле ответственность для должностного лица наступила за нарушение семидневного срока при фактическом предоставлении информации.

Также, самовольное исключение РИД из конкурсной массы без должного обоснования также может явиться основание для привлечения к административной ответственности.

Оценивая значимость РИД, конкурсный управляющий должен оценить экономическую ценность такого актива и возможность его быть реализованным на торгах.

В рамках вышеприведенного дела, арбитражный управляющий был привлечен к ответственность за своевольное исключение из конкурсной массы конструкторской документации без соответствующего решения общего собрания кредиторов. Кроме того управляющий безвозмездно передал данный актив, в связи с чем суды пришли к выводу, что допущенные управляющим нарушения, выразившиеся в самовольном исключении объекта интеллектуальной собственности - конструкторской и технологической документации и безвозмездном отчуждении указанного объекта повлекли за собой существенное снижение стоимости конкурсной массы и, как следствие, невозможность погашения задолженности по текущим платежам.

Особенности торгов

При реализации РИД возникает вопрос: любой ли результат интеллектуальной деятельности может быть реализован в силу специфики данных активов.

Не смотря на то, что все активы должника подлежат включению в конкурсную массу, некоторые объекты результаты интеллектуальной деятельности имеют коммерческую ценность исключительно в силу сохранения информации в тайне.

Речь идет о ноу-хау. В такой ситуации, возникает вопрос, каким образом может быть реализовано такое имущество и подлежит ли оно включению в конкурсную массу в принципе.

При этом вопрос о возможности и обязательности включения в конкурсную массу в целях последующей реализации РИД, в частности, подлежащих сохранности является крайне дискуссионным, поскольку требует выяснения, как минимум, следующих обстоятельств:

Факт отнесения произведения к РИД. Экономическая ценность и нуждаемость Должника в РИД. Принадлежность РИД должнику и право должника распоряжаться им самостоятельно. Актуальность РИД (например, секрета производства) и возможность реализации в связи с этим такого актива. В частности, управляющий, как профессиональный антикризисный менеджер, обязан оценить перспективы реализации имущества должника иными способами и вынести на обсуждение конкурсных кредиторов вопрос о возможности реализации имущества по прямым договорам купли-продажи или иным законным способом, а в его отсутствие – о списании такого имущества. Доводы об устаревании технологии, в связи с чем отсутствует потребительская ценность такого актива, могут доказываться управляющим и в разрезе установления реальной рыночной, а не балансовой стоимости. Установление возможности реализации актива и сохранения его ценности при публичной продаже. Несмотря на то, что ноу-хау не относится к исключенным из оборота объектом гражданских прав, его реализация на публичных торгах в ходе конкурсного производства может существенно снизить ликвидность, а фактически - обесценить секрет производства. Реализация же секрета производства на торгах без его разглашения (частичного разглашения) заведомо нецелесообразна, так как не образует покупательского спроса.

Доменное имя

Особняком в делах об оспаривании незаконного отчуждения РИД стоят дела о незаконном отчуждении доменных имен.

Не смотря на то обстоятельство, что доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности, в том числе средством индивидуализации, тем не менее, владение доменным именем может создать значительные преимущества конкретного лица — владельца перед иными лицами, поэтому обладание таким доменным именем, может являться значимым активом. Поэтому такие сделки также могут быть оспорены.