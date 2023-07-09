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Катерина Коробкова
ГК РФ

Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка

Если по договору технологического присоединения обе стороны: и заявитель, и сетевая организация нарушили сроки выполнения мероприятий, меры ответственности могут не применяться.
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Договор технологического присоединения. Когда сторонам договора не причитается неустойка

Взаимная неисправность заявителя и сетевой организации при осуществлении своих частей мероприятий в процедуре технологического присоединения исключает взаимные требования о взыскании предусмотренных договорами штрафных санкций

Между ООО «ВТК ИНВЕСТ» и АО «ДРСК» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 1 в соответствии с согласованными техническими условиями. При этом АО «ДРСК» нарушило сроки выполнения работ, установленные указанными соглашениями, что подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения.

Ввиду нарушения сроков, истец произвел расчет неустойки на общую сумму 2 116 719,07 рубля, исходя из суммы соглашений и пункта 17 договоров, пункта 18 типовых условий договоров.

Суд кассационной инстанции отменил нижестоящие судебные акты и отказал во взыскании неустойки со следующей мотивировкой.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

Существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения указаны в пункте 16 Правил № 861. К ним, в частности, относятся: мероприятия по технологическому присоединению и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 7 Правил № 861 технологическое присоединение — это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения потребителем электрической энергии через электроустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением актов о технологическом присоединении и разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 19 Правил № 861 стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением № 1 к Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема напряжения и мощности.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора (подпункт «а» пункта 16 Правил № 861).

Общий перечень мероприятий, относящихся к технологическому присоединению, приведен в пункте 18 Правил № 861 и представляет собой комплекс технических и организационных действий сторон по обеспечению возможности подключения энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети, включая подготовку, выдачу технических условий, их согласование и выполнение; разработку сторонами договора проектной документации и иные мероприятия.

На основании пункта 85 Правил № 861 для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, поименованных в подпунктах «а» — «г».

Следовательно, сетевая организация может производить осмотр и составить акт о соответствии сетей заявителя техническим условиям только при условии выполнения последним всех своих работ по договору.

Акт о выполнении технических условий подписывается после устранения всех замечаний, направленных сетевой организацией заявителю. Пункт 7 Правил № 861 определяет процедуру технологического присоединения, завершающим этапом которой является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Условием выдачи документов о технологическом присоединении — акта о технологическом присоединении, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон — является выполнение обеими сторонами всех технических мероприятий, предусмотренных договором (пункт 19 Правил №861).

Как установлено судами и из представленных в материалы дела доказательств, позиций сторон следует, что на основании пунктов 8 договоров исполнение ООО «ВТК ИНВЕСТ» мероприятий по технологическому присоединению возложено на него в пределах границ его земельного участка, оканчивается направлением в адрес сетевой организации уведомления об их выполнении и не поставлено в зависимость от исполнения АО «ДРСК» своей части мероприятий, которая до получения от заявителя указанного уведомления выполняет свою часть мероприятий, а после такого уведомления проводит проверку выполнения заявителем технических условий и при их надлежащем выполнении составляет подтверждающий акт и далее проводит иные мероприятия, предусмотренные пунктом 6 договоров, заканчивающиеся составлением акта о технологическом присоединении.

В силу пункта 3 статьи 307 ГК при исполнении обязательства стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 ГК ).

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства (пункт 1 статьи 406 ГК).

По общему смыслу нормативного регулирования спорных правоотношений, взаимодействие сторон в рамках договора о технологическом присоединении, обеспеченное взаимной ответственностью, предполагает своевременное выполнение каждой стороной своей части мероприятий, а будучи неисправным контрагентом, последний не может требовать с другого оплатить санкцию за его неисправность.

В рассматриваемом споре стороны допустили взаимную просрочку исполнения своих частей мероприятий, предусмотренных техническими условиями по договорам технологического присоединения. На основании изложенного, исходя из конкретных обстоятельств настоящего спора, суд округа полагает, что взаимная неисправность заявителя и сетевой организации при осуществлении своих частей мероприятий в процедуре технологического присоединения исключает взаимные требования о взыскании предусмотренных договорами штрафных санкций.

Комментарий. Представляется, что для того, чтобы занять приводимую судом логику, просрочка каждой из сторон должна влечь невозможность другой стороны исполнять свои обязательства. В условиях, когда сетевая организация является профессиональным участником правоотношений, объем мероприятий согласно ТУ у сетевой организации значительнее, просрочка заявителя может быть использована в качестве освобождения от ответственности сетевой организации, только в случае если сетевая, исполнив в срок все свои мероприятия, исключительно не могла осуществить фактическое подключение и/или выдать АТП по причине неисполнения обязательств заявителя.

Кроме того, в данном деле вызывает вопрос соразмерность мер ответственности каждой из сторон.

Катерина Коробкова

Катерина Коробкова

Юрист в KKPRAVO

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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