Брачный договор: поможет ли он при банкротстве. 3 важных совета от юриста

При банкротстве супруга может пострадать имущество второго супруга. Банкротство неизменно коснется общего имущества супругов, а, значит, могут пострадать интересы детей. В этой связи, заключение брачного договора - инструмент не только урегулирования отношений самих супругов, но и инструмент «подушки безопасности» второго супруга и части имущества семьи.

Области права тесно связаны между собой. В последнее время банкротство прочно вошло в нашу жизнь. Поскольку возможно банкротство и физических лиц, актуальными становятся вопросы на стыке банкротства и семейного права.

Еще несколько лет назад институт брачного договора воспринимался как ненужный, нередко «стыдный», элемент. Сегодня — это вопрос цивилизованного урегулирования тех семейных отношений, которые, безусловно, существуют и занимают важную часть этих самых отношений. В условиях риска банкротства одного из супругов институт брачного договора еще более актуален.

Брачный договор изменяет законный режим общей совместной собственности. Как правило, супруги делят имущество поровну, их доли признаются равными.

Тем, не менее, закон не запрещает отступлений от равенства долей супругов. Хотя именно это обстоятельства при банкротстве одного из супругов будет использоваться для оспаривания брачного договора.

Отступление от законного режима совместной собственности супругов само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении правом при заключении брачного договора

Всегда ли отступление от равенства долей будет означать нарушение и возможность оспаривания такого договора?

Какие критерии можно выделить, чтобы договор не был оспорен: отсутствие значительного отступления от равенства долей;

отсутствие вреда кредиторам.

Лишение супругов права на заключение брачного договора, в том числе и на условиях последующего раздельного режима имущества должника, противоречит положениям Семейного кодекса Российской Федерации.

При этом, важно знать, что брачный договор может быть оспорен как по банкротным основаниям (причинение вреда кредиторам), так и по общегражданским — например, и это самый частый случай — по ст. 10 ГК.

Здесь важно оценивать момент заключения брачного договора. Если сделка совершена задолго (более трех лет) до момента введения процедуры банкротства она может быть оспорена по общегражданским основаниям – ст. 10 ГК (злоупотребление правом).

Согласно пунктам 3 и 4 статьи 1 ГК при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Статья 10 ГК содержит общую норму о том, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Исходя из содержания пункта 1 статьи 10 ГК под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение лица, управомоченного по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Указанная норма закрепляет принцип недопустимости (недозволенности) злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) гражданских прав и обязанностей. Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских правоотношений волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц. Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие вред другим лицам, являются в силу данного принципа недозволенными (неправомерными) и признаются злоупотреблением правом.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Допустив возможность договорного режима имущества супругов, федеральный законодатель — исходя из необходимости обеспечения стабильности гражданского оборота, а также защиты интересов кредиторов от недобросовестного поведения своих контрагентов, состоящих в брачных отношениях, и учитывая, что в силу брачного договора некоторая, в том числе значительная, часть общего имущества супругов может перейти в собственность того супруга, который не является должником, предусмотрел в пункте 1 статьи 46 СК обращенное к супругу-должнику требование уведомлять своего кредитора обо всех случаях заключения, изменения или расторжения брачного договора и его обязанность отвечать по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора, если он указанное требование не выполняет.

Соответственно, в силу названного законоположения не извещенный о заключении брачного договора кредитор изменением режима имущества супругов юридически не связан и по-прежнему вправе требовать обращения взыскания на имущество, перешедшее согласно брачному договору супругу должника.

Такое регулирование, направленное на защиту интересов кредиторов от недобросовестного поведения должника, в полной мере соответствует правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в определении от 04.12.2003 № 456-О и в постановлении от 12.07.2007 № 10-П распространенной на регулирование системы отношений, которая связывает кредитора и должника-гражданина при неисполнении последним своего гражданско-правового обязательства, влекущем ответственность всем принадлежащим ему имуществом перед кредитором и возможность в предусмотренных законом случаях обращения взыскания на это имущество. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, исходя из общеправового принципа справедливости в сфере регулирования имущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников, защита права собственности и иных имущественных прав (в том числе прав требования) должна осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота - собственников, кредиторов, должников.

По смыслу статьи 46 СК РФ, являясь двусторонней сделкой, такого рода соглашение связывает только супругов, при этом ухудшение имущественного положения супруга-должника в результате исполнения такого договора не влечет правовых последствий для не участвовавших в нем кредиторов должника (пункт 3 статьи 308 ГК).

Аналогичный подход содержит абзац третий пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан», исходя из которого, если во внесудебном порядке осуществлены раздел имущества, определение долей супругов в общем имуществе, кредиторы, обязательства перед которыми возникли до такого раздела имущества, определения долей и переоформления прав на имущество в публичном реестре (пункт 6 статьи 8.1 ГК), изменением режима имущества супругов юридически не связаны (статья 5, пункт 1 статьи 46 СК).

В силу пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве это означает, что как имущество должника, так и перешедшее вследствие раздела супругу общее имущество включаются в конкурсную массу должника. Включенное таким образом в конкурсную массу общее имущество подлежит реализации финансовым управляющим в общем порядке с дальнейшей выплатой супругу должника части выручки, полученной от реализации общего имущества. Требования кредиторов, которым могут быть противопоставлены раздел имущества, определение долей супругов (бывших супругов), удовлетворяются с учетом условий соглашения о разделе имущества, определения долей.

При этом из буквального толкования положений пункта 1 статьи 46 СК РФ во взаимосвязи с приведенными выше разъяснениями не следует обязанности супруга уведомлять кредитора (кредиторов) о брачном договоре, заключенном до возникновения обязательственных с ним (с ними) отношений (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 № 5-КГ20-150-К2).

Таким образом, суды пришли к правильному выводу, что оспариваемый брачный договор не нарушает прав и законных интересов кредиторов, поскольку положениями статьи 46 СК, предусмотрен правовой механизм их защиты.

Как правильно указали суды, отступление от законного режима совместной собственности супругов само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении правом при заключении брачного договора.

Необходимым условием для признания брачного договора недействительным на основании статей 10, 168 ГК является не сам факт его заключения без уведомления кредиторов, а невозможность реализации такими кредиторами гарантий, предусмотренных статьей 46 СК (например, должник заключает брачный договор в преддверие принятия на себя обязательств в целях обхода требований пункта 1 статьи 46 СК РФ.

РЕЗЮМЕ. КАК НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ

Брачный договор — хороший инструмент, который регулирует не только отношения супругов, но является хорошим механизмом в корпоративных делах, и безусловно, при банкротстве одного (или обоих) супругов.

Однако, любой инструмент нужно использовать правильно. Баланс между правом и злоупотреблением тонок, но эта грань вполне осязаема.

Посмотрим лишь на некоторые границы добросовестности при заключении брачного договора.

СОВЕТ 1. ЗАКЛЮЧАЕМ БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ДО ТОГО, КАК ВОЗНИКЛИ КРЕДИТОРЫ

Более того, желательно задуматься о заключении брачного договора, в принципе до возникновения каких-то правоотношений с третьими лицами.

Ключевым критерием при оспаривании брачных договоров в делах о банкротстве является основание — причинение вреда кредиторам. Указанное означает, как минимум, что такие кредиторы должны быть, второе – брачный договор ставит супруга — потенциального банкротства в положение хуже, нежели бы он получил в отсутствие заключенного брачного соглашения

В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником.

В целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет.

До принятия заявления о признании должника банкротом и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и, если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если.

На момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности.

Или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

СОВЕТ 2. ОЦЕНИВАЕМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Момент определения неплатежеспособности должника — в принципе центральное место доказывания и установления по многим обособленным спорам в делах о банкротстве. С установлением указанного момента связано и возможность оспаривания сделок, и привлечение к субсидиарной ответственности по тем или иным основаниям, и определение размера такой ответственности.

Установление момента неплатежеспособности не тождественно понятию возникновения обязательств и их превышения над активами должника. Это более сложный состав, однако, в случае превышения размера задолженности над активами — важный звоночек при оценки добросовестности при заключении брачного договора, изменяющего режим равенства долей.

Более того, согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2019 № 305-ЭС17-11710, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях.

Что это означает: это означает, что кредитор может приводить иные доказательства в обоснование недобросовестного поведения супругов при заключении брачного договора.

СОВЕТ 3. ЕСЛИ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА — ДУМАЕМ О МОТИВАХ ТАКОГО ПОСТУПКА

Кроме оценки собственно нарушения прав кредиторов, причин отступления от равноценности долей, суды также анализируют причины и мотивы заключения брачного договора спустя многие годы после заключения брака.

Само по себе заключение такого договора спустя десятки лет после заключения брака, конечно, не основание для оспаривания брачного договора, но при иных обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности поведения супругов, такой критерий также может быть учтен.

Например, по конкретному делу, суд признавая брачный договор недействительным установил не только заключение брачного договора на условиях, когда передавая земельный участок на котором осуществлялось масштабное строительство дорогостоящего объекта и по условиям брачного договора супруг не имел право претендовать на долю в таком объекте, но кроме того не раскрыты реальные мотивы заключения брачного договора после 27 лет совместной жизни, необходимость расторжения брака при условии продолжения фактического совместного проживания супругов и введения совместного хозяйства.

В указанном деле, цель сокрытия актива была еще тем более очевидна, что указанный земельный участок со стройкой впоследствии был подарен их совместной несовершеннолетней дочери.

Таким образом, суды пришли к выводу, что действия супругов по заключению брачного договора направлены на сокрытие денежных средств от продажи строений, вложенных в строительство дорогостоящего объекта недвижимости на земельном участке, доставшемся в результате заключения цепочки сделок супруге, а впоследствии несовершеннолетней дочери должника, что лишило кредиторов должника возможности удовлетворить свои требования за счет этого имущества и денежных средств.