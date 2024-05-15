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Катерина Коробкова
Субсидиарная ответственность

Субсидиарка в наследство. Учимся считать

Субсидиарная ответственность входит в объем наследственной массы. Это первое что нужно знать при принятии наследства.

При этом, в случае, если наследодатель умер в период рассмотрения спора о привлечении его к ответственности, при принятии наследства будет произведена процессуальная замена на наследников.

Что важно знать, получая наследство, и какими критериями руководствоваться принимая решение: принимать или не принимать наследство.

И активы, и долги

В состав наследства входит все имущество и долги наследодателя, за исключением случаев, когда имущественные права и обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя либо если их переход в порядке наследования не допускается федеральным законом

Указанное означает, что, принимая наследство, наследники принимают и активы, и пассивы.

Частичное принятие наследства не допускается (ст. 1152 ГК РФ).

Незнание не освобождает от ответственности

Само по себе принятие наследства, а также осведомленность о составе наследуемого имущества и пассивов не всегда могут быть понятны наследникам, тем более, что, как указано ранее, на момент принятия наследства вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности наследодателя может еще быть не решен, не влияют на процессуальный статус наследника.

Законодатель ( и ВС РФ) ставил в приоритет защите интересов кредиторов.

Для реализации права кредитора на судебную защиту не имеет значения момент предъявления и рассмотрения иска о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности: до либо после его смерти. В последнем случае иск подлежит предъявлению либо к наследникам, либо к наследственной массе (при банкротстве умершего гражданина — § 4 главы X Закона о банкротстве) и может быть удовлетворен только в пределах стоимости наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом не имеет значения, вошло ли непосредственно в состав наследственной массы то имущество, которое было приобретено (сохранено) наследодателем за счет кредиторов в результате незаконных действий, повлекших субсидиарную ответственность[iii].

При этом, ВС РФ прямо подчеркивает, что то обстоятельство, что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о наличии соответствующего долга наследодателя, также само по себе не препятствует удовлетворению требования, поскольку по смыслу разъяснений, изложенных в пункте 58 постановления № 9, под долгами наследодателя понимаются не только обязательства с наступившим сроком исполнения, но и все иные обязательства наследодателя, которые не прекращаются его смертью. Соответственно, риск взыскания долга, связанного с привлечением к субсидиарной ответственности, также возлагается на наследников.

Одно неаккуратное движение и наследство принято в полном объеме

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия, считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства, вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее момента (если такая регистрация предусмотрена законом)

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», поскольку согласно пункту 4 статьи 1152 принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество.

Одним из способов принятия наследства является подача по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

В соответствии с разъяснениями, данными пунктах 34, 35, 49 Постановления № 9, наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям. Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его принятия считается собственником наследственного имущества, носителем имущественных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и её момента (если такая регистрация предусмотрена законом)

Неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобрётших наследство, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т.п.) — пункт 49 Постановления № 9.

Указанное означает, что в случае если имеется несколько оснований для наследования и принимать наследование по двум основаниям не целесообразно, важно внимательно подойти к данному моменту.

Учимся считать

В силу положений пункта 60 Постановления № 9 ответственность наследников по долгам наследодателя ограничена пределами стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

При отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (пункт 1 статьи 416 ГК РФ).

Это означает, что привлечение к субсидиарной ответственности наследников не может превышать стоимости принятого ими  имущества от наследодателя

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