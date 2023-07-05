Налоговые проверки в Калмыкии 2025г. (УСН 1 %) - Большой гайд

7) Итог: Какой выход? Льготная ставка — это только риски и проверки?

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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В конце августа 2024 несколько десятков предпринимателей, зарегистрированных в Калмыкии и в других льготных регионах и применяющие льготную ставку 1 % (с дохода) или 5 % (доходы-расходы) получили уведомления о вызове на комиссию по легализации льготной ставки 1 % УСН в Калмыкии. Уведомление о вызове в налоговые органы Калмыкии С 16.09.24 проходили вызовы в налоговые органы Калмыкии в г. Элиста по факту фиктивной миграции. Часть клиентов также попали под подозрения фиктивной миграции.

КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ЗАНЯЛ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

Налоговая выдвинула подозрения в «фиктивной регистрации» только лишь для реализации использования льготной ставки в Калмыкии 1 % по УСН. Если отбросить достаточно косвенные доводы налоговой такие как: Ip-адрес с которого предоставлялась отчетность, место открытия расчетных счетов, регистрации ККТ, то центральным доводом налоговой по подозрению в фиктивной миграции стал – способ приобретения недвижимости в Калмыкии, а это делалось чаще всего вместе с другими сособственниками, наличие факта реального проживания, несения коммунальных расходов, получении корреспонденции по месту регистрации, пригодности самого жилья к проживанию и тд. Судя по вопросам (а их на комиссии было 21), то уже становится понятным, как и посредством каких доказательств будут доказывать фиктивную налоговую миграцию в Калмыкию или в любом другом субъекте с льготной ставкой. Становится понятно, что будут использовать ресурсы МВД РФ. Целью первых девяти вопросов было установления фактического проживания по месту, где была приобретена доля в жилом помещении, посредством какой сделки, установлении причин покупки в долевую собственность, знание других сособственников, постановка на воинский учет, получении почтовых писем и тд., несение коммунальных платежей, знание соседей.

ИТОГИ КОМИССИЙ по УСН в КАЛМЫКИИ

Итоговый вывод по некоторым комиссиям Вот такой вывод делает налоговый орган по результатам комиссии по легализации льготной ставки в Калмыкии. 05.11.2024г. сотрудники УФНС по Калмыкии уведомили всех налогоплательщиков, кого ранее вызвали на комиссию о необходимости уточниться и заплатить разницу между 1 % и 6 %. Принять решение необходимо до 15.11.2024. Далее выездная налоговая проверка. Началось. НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ПОСТА (14.01.25) ПО НАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ПЯТЕРЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ УЖЕ ПЕРЕДАЛИ НА ОТРАБОТКУ В ОТДЕЛ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.

А КАКИЕ РИСКИ?

УФНС по Калмыкии предложил либо утончить налоговую декларацию с ставкой 6 % (вместо 1 %) и уплатить разницу. Если нет – риски назначения выездной налоговой проверки (возможный результат при доказанности фактов фиктивной миграции – доначисления + штраф от 20 до % от недоимки и пеня).

НЕГОДНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Идея этого поста возникла во время консультации с клиентом – налоговым резидентом Калмыкии, который применяет льготную ставку по УСН. Клиент состоит в «клубах – форумах» селлеров на которых выступают периодически спикеры с рекомендациями по доказыванию присутствия в льготном регионе. Не претендую на звание главного магистра, но, когда я увидел эти слайды с рекомендациями – просто возникло чувство колоссального несогласия с большинством рекомендациями. Давайте их рассмотрим. Может кто-то себя узнает. Итак, мои размышлении о таких «негодных доказательствах», их процессуалисты еще называют «порочные»: Подставные платежи по картам По моим подсчётам 30-40 % клиентов из Калмыкии ссылаются на то, что у них есть в Калмыкии «специалист», который периодически «расплачивается по его банковской карте в местных магазинах (в Калмыкии) и тем самым создается железобетонное доказательство «фактического присутствия» в Калмыкии. Давайте разбираться. Моделируем – вызывают такого налогоплательщика на комиссию по легализации льготной ставки, идет ссылка на такие подставные платежи по картам, например, в г. Элиста. Предоставляет банковская выписка, из которой видно, что периодически покупается хлеб в местной пятерочки, покупается кофе итд. Здесь напомню с 21 года Банки обязаны в рамках ст. 86 НК выдавать налоговой справки, выписки в том числе ИП, ФЛ. Я уверен тот, кто придумал такую рекомендацию – ни разу не сопровождал налоговый спор ни на этапе налоговой проверки, ни в суде. Как вы думаете, как сопоставит инспектор или судья траты по Элистинской карте и траты, например, в г. Москва этого же налогоплательщика. Если налогоплательщик в один период тратил, например, в г Элисте и в г. Москва и еще снимал деньги в банкомате г. Москве для закупа на ТЯК Москва. Разве такие советчики не думают, что будет если сопоставить объём таких подставных платежей и реальных платежей, например, в г. Москве (магазины, метро, заправки, столовки). Если заявить такой довод (транзакции в г. Элисте по картам) появляется дополнительный предмет доказывания у налогоплательщика: раскрытие проживания, логистики в Элисте при условии, что у большинства долевые дома без окон и дверей.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА НАЧАЛО 2025Г.

После подачи декларации за 2024г., которая должна быть подана до 25.04.2025г. налоговики начнут камералить налогоплательщиков, в том числе УСНщиков, применяющих льготную ставку. Поэтому важно до подачи декларации за 24 и начала камералки – обрасти определенными доказательствами пребывания в регионе, продумать деловую цель. Все, кто был на консультации у меня – уже имеют представление как создать защитную модель.

ИТОГ: КАКОЙ ВЫХОД? ЛЬГОТНАЯ СТАВКА — ЭТО ТОЛЬКО РИСКИ И ПРОВЕРКИ?