Налоговые проверки в Калмыкии 2025г. (УСН 1 %) - Большой гайд

Ну а если вы хотите быть первыми в курсе налоговых проверок, в том числе по Калмыкии – вся информация в нашем тг-канале.
СОДЕРЖАНИЕ ПОСТА:
1) Как все начиналось
2) Позиция налоговой
3) Итоги комиссии
4) Риски выездной налоговой проверки
5) Негодные доказательства
6) Главные задачи на начало 2025г.
7) Итог: Какой выход? Льготная ставка — это только риски и проверки?
Рассуждение автора (налогового адвоката).
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В конце августа 2024 несколько десятков предпринимателей, зарегистрированных в Калмыкии и в других льготных регионах и применяющие льготную ставку 1 % (с дохода) или 5 % (доходы-расходы) получили уведомления о вызове на комиссию по легализации льготной ставки 1 % УСН в Калмыкии.
С 16.09.24 проходили вызовы в налоговые органы Калмыкии в г. Элиста по факту фиктивной миграции. Часть клиентов также попали под подозрения фиктивной миграции.
КАКУЮ ПОЗИЦИЮ ЗАНЯЛ НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
Налоговая выдвинула подозрения в «фиктивной регистрации» только лишь для реализации использования льготной ставки в Калмыкии 1 % по УСН.
Если отбросить достаточно косвенные доводы налоговой такие как: Ip-адрес с которого предоставлялась отчетность, место открытия расчетных счетов, регистрации ККТ, то центральным доводом налоговой по подозрению в фиктивной миграции стал – способ приобретения недвижимости в Калмыкии, а это делалось чаще всего вместе с другими сособственниками, наличие факта реального проживания, несения коммунальных расходов, получении корреспонденции по месту регистрации, пригодности самого жилья к проживанию и тд.
Судя по вопросам (а их на комиссии было 21), то уже становится понятным, как и посредством каких доказательств будут доказывать фиктивную налоговую миграцию в Калмыкию или в любом другом субъекте с льготной ставкой. Становится понятно, что будут использовать ресурсы МВД РФ.
Целью первых девяти вопросов было установления фактического проживания по месту, где была приобретена доля в жилом помещении, посредством какой сделки, установлении причин покупки в долевую собственность, знание других сособственников, постановка на воинский учет, получении почтовых писем и тд., несение коммунальных платежей, знание соседей.
ИТОГИ КОМИССИЙ по УСН в КАЛМЫКИИ
Вот такой вывод делает налоговый орган по результатам комиссии по легализации льготной ставки в Калмыкии.
05.11.2024г. сотрудники УФНС по Калмыкии уведомили всех налогоплательщиков, кого ранее вызвали на комиссию о необходимости уточниться и заплатить разницу между 1 % и 6 %. Принять решение необходимо до 15.11.2024. Далее выездная налоговая проверка. Началось.
НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ НАСТОЯЩЕГО ПОСТА (14.01.25) ПО НАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ПЯТЕРЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ УЖЕ ПЕРЕДАЛИ НА ОТРАБОТКУ В ОТДЕЛ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.
А КАКИЕ РИСКИ?
УФНС по Калмыкии предложил либо утончить налоговую декларацию с ставкой 6 % (вместо 1 %) и уплатить разницу. Если нет – риски назначения выездной налоговой проверки (возможный результат при доказанности фактов фиктивной миграции – доначисления + штраф от 20 до % от недоимки и пеня).
НЕГОДНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Идея этого поста возникла во время консультации с клиентом – налоговым резидентом Калмыкии, который применяет льготную ставку по УСН.
Клиент состоит в «клубах – форумах» селлеров на которых выступают периодически спикеры с рекомендациями по доказыванию присутствия в льготном регионе.
Не претендую на звание главного магистра, но, когда я увидел эти слайды с рекомендациями – просто возникло чувство колоссального несогласия с большинством рекомендациями.
Давайте их рассмотрим. Может кто-то себя узнает.
Итак, мои размышлении о таких «негодных доказательствах», их процессуалисты еще называют «порочные»:
Подставные платежи по картам
По моим подсчётам 30-40 % клиентов из Калмыкии ссылаются на то, что у них есть в Калмыкии «специалист», который периодически «расплачивается по его банковской карте в местных магазинах (в Калмыкии) и тем самым создается железобетонное доказательство «фактического присутствия» в Калмыкии.
Давайте разбираться. Моделируем – вызывают такого налогоплательщика на комиссию по легализации льготной ставки, идет ссылка на такие подставные платежи по картам, например, в г. Элиста. Предоставляет банковская выписка, из которой видно, что периодически покупается хлеб в местной пятерочки, покупается кофе итд.
Здесь напомню с 21 года Банки обязаны в рамках ст. 86 НК выдавать налоговой справки, выписки в том числе ИП, ФЛ.
Я уверен тот, кто придумал такую рекомендацию – ни разу не сопровождал налоговый спор ни на этапе налоговой проверки, ни в суде.
Как вы думаете, как сопоставит инспектор или судья траты по Элистинской карте и траты, например, в г. Москва этого же налогоплательщика. Если налогоплательщик в один период тратил, например, в г Элисте и в г. Москва и еще снимал деньги в банкомате г. Москве для закупа на ТЯК Москва.
Разве такие советчики не думают, что будет если сопоставить объём таких подставных платежей и реальных платежей, например, в г. Москве (магазины, метро, заправки, столовки).
Если заявить такой довод (транзакции в г. Элисте по картам) появляется дополнительный предмет доказывания у налогоплательщика: раскрытие проживания, логистики в Элисте при условии, что у большинства долевые дома без окон и дверей.
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА НАЧАЛО 2025Г.
После подачи декларации за 2024г., которая должна быть подана до 25.04.2025г. налоговики начнут камералить налогоплательщиков, в том числе УСНщиков, применяющих льготную ставку.
Поэтому важно до подачи декларации за 24 и начала камералки – обрасти определенными доказательствами пребывания в регионе, продумать деловую цель.
Все, кто был на консультации у меня – уже имеют представление как создать защитную модель.
ИТОГ: КАКОЙ ВЫХОД? ЛЬГОТНАЯ СТАВКА — ЭТО ТОЛЬКО РИСКИ И ПРОВЕРКИ?
Рассуждение автора (налогового адвоката).
Если взвесить все - применение ставки 1 % по УСН в Калмыкии до 2030 года может стать конкурентным преимуществом на долгие годы, которое позволит использовать этот излишек в формировании привлекательной конечной цены, перенаправления доп. вложения в маркетинг, запасы и другое.
Вся проблема в отсутствие внедрения защитной модели, основанной на правильных, твердых доказательств, а не тех, что вам предлагаю внедрить специалисты с авито, риэлторы.
А как бы могло бы быть, если налогоплательщик показал хозяйственные расходы в рамках своей деятельности в льготном субъекте со ставкой УСН 1 %, затраты на рекламу, склады, найм и другое. Расходы в льготных субъектах на создание безопасной инфраструктуры – небольшие.
Ведь когда идет речь, того, чтобы платить в 6 раз налогов меньше со ставкой 1 % по УСН, необходимо задуматься о легендировании своего дела (деловая цель, ресурсы, реальность субъектного состава, выстраивание таких инструментов, которые соответствуют современным реалиям, в том числе в сфере маркетинга и продаж, присутствия в льготном регионе).
Любая законная налоговая оптимизация — это не одна супер-работающая схема, волшебный совет консультанта или только предоставление юридического адреса в субъекте. Законная налоговая оптимизация — это десятки маленьких и выверенных шагов, всегда значительно более трудоемких, чем перевод юридического адреса организации в другой субъект с льготными спец. режимами. Если вам это не разъясняют, значит веры таким консультантам нет.
Налоговая оптимизация не может быть целью предпринимателя, вокруг которой строится бизнес, это лишь один из важных факторов успешности бизнеса, такой же, как правильный маркетинг, продажи, производственные процессы.
По итогу, конечно то, что в некоторых субъектах установлены льготные ставки по УСН 1 % или 5 % нами рассматривается положительно, при условии, обдуманного легендирования бизнес-процессов, набора доказательственной базы с профилактикой проверки.
В общем нужно стремится к максимальной законности — это и есть самый главный налоговый тренд.
Налоговый адвокат, Бугрушев Александр
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