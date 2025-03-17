Что такое фиктивная налоговая миграция (Калмыкия, Удмуртия и др.)?

Для того, чтобы построить экспертную защитную модель по обвинению в фиктивной миграции в льготных регионах (Калмыкия, Удмуртия и др.), нужно знать признаки фиктивной миграции и как ее будут доказывать (примечание автор поста – налоговый адвокат, который защищает налогоплательщиков от фиктивной миграции).

Я тут задумался, а что, если бы я был инспектором правового отдела ФНС, то, как бы строилось обвинение фиктивной миграции в льготный регион (Калмыкия, Удмуртия и др.) ? Какие были элементы состава правонарушения фиктивной миграции?

(примечание автор поста – налоговый адвокат, который защищает налогоплательщиков от фиктивной миграции).

Итак, мои размышления если бы я был инспектором ФНС

1. Я как инспектор допросил бы самого налогоплательщика (например, как сделали это налоговики в Удмуртии, см. пост) и закрепил бы в протоколе показания: где налогоплательщик фактически живет, знает ли долевых собственников, как он покупал долю и вообще задал более 20 перекрестных вопросов. Если налогоплательщик не готов к допросу и пришел без адвоката итд. - такой протокол добавил бы себе в доказательственную базу. Я как инспектор понимал был, что протокол – эмоциональное доказательство и, если допрос провален налогоплательщиком – это хороший задел для моей копилки обвинения в фиктивной миграции (Калмыкия, Удмуртия и др.)

2. Самое главное я как умный налоговый инспектор понимал, что суд будет уделять внимание анализу мотива смены места жительства предпринимателя с точки зрения получения налоговой выгоды (54.1 НК – это наше все в обвинение).

С помощью того же допроса, встречной проверки, а также требований о представлении пояснений я бы спросил про деловую цель переезда. Естественно, налогоплательщик ответил бы на допросе или пояснениях, что переехал в Калмыкию из-за теплой погоды, тюльпанов и я бы с удовольствием как инспектор отразил бы дословно такой ответ в протоколе и он меня устроил полностью. Потому что объяснить деловую цель в любой схеме оптимизации (в том числе при обвинении в фиктивной миграции) это одно из самых важных.

Я бы, конечно, пришел к выводу, что, анализируя мотивы смены места жительства предпринимателя с точки зрения получения налоговой выгоды, налоговый орган установил, что налоговый мотив мог быть доминирующим при принятии предпринимателем решения о смене места жительства, поскольку это не свойственно его деловой практике.

3. Я как инспектор (или это уже сделали мои коллеги из ППА) изучил бы основных контрагентов согласно исходящим платежам налогоплательщика и сделал бы вывод об отсутствии контрагентов из льготного региона (Калмыкия, Удмуртия и др.) Если эти контрагенты такие же мигранты, как это рекомендуют инфо-помогаторы с авито или ваших чатах, то конечно я направил бы встречные запросы им на предмет наличия ресурсов о оказании этих услуг. Все эти примитивные междусобойчики я и так знаю. Всех допросим, и запросы направим. И не такое делали в рамках доказывания бумажного НДС и дробления бизнеса. Там все на порядок сложнее.

4. Моя задача, как инспектора налоговой собрать железобетонный материал, который имеет большую судебную перспективу. Значит, я уже направил запросы в ресурсоснабжающие компании, потому что налогоплательщик купил долю в доме в поселке. Я запрошу объемы потребления по дому и выясню, что дом уже давно отключен от сетей и по дому нулевое потребление. Я как налоговый инспектор, прекрасно знаю, что помогаторы с авито, которые продавали доли не посоветовали налогоплательщикам переоформить (или оформить) договор абонентского обслуживания с старого собственник на нового собственника (а если долевики, то на кого?).

Доля в доме – точка входа в льготный регион, и я как налоговый инспектор полностью докажу, что это точка входа была формальной, что входит в объективную сторону элемента состава правонарушения по 54.1 НК.

Если налогоплательщик долевик (1/6 дома), это значить, что материал готов на всех долевиков. Раз, два и готово, поменяю ИНН и все установочные данные и пойду к остальным долевикам. Если посыпется один, посыпятся все. Так нас учили в академии права на уголовном процессе, когда учили как доказывают соучастие.

Ну еще больше десяти существенных элементов, но они как говорят налоговики – «ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ», пост все-таки публичный.

Если хотите знать подробнее о проверках в льготных регионах (Калмыкия, Удмуртия), то все в моем тг -канале

Все, что здесь я написал – это очень на поверхности и где-то в рамках всего одного региона, моего региона.

Александр Бугрушев, налоговый адвокат