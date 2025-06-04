Фиктивная налоговая миграция: как защищаться? (Калмыкия, Удмуртия)

Доводы налоговиков Калмыкии, Удмуртии по фиктивной миграции основан на деле А83-14979/2021, в котором ИП из Мари Эл перерегистрировался в Крыму, чтобы применять пониженные ставки по УСН.

В этом деле суд установил факт фиктивной миграции и указал, что у налогоплательщика не было финансово – хозяйственной деятельности и контрагентов на территории льготного субъекта.

Но если внимательно прочитать указанное решение, то там есть такая позиция, которая как раз наоборот усиливает защитную модель при обвинении фиктивной налоговой миграции в Калмыкию, Удмуртию.

Налоговики утверждают т, что если у ИП отсутствует финансово-хозяйственная деятельность и контрагенты в льготном регионе, то это и есть фиктивная миграция для применения 1 УСН в Калмыкии, Удмуртии.

Кстати, эти вопросы я задавал Минфину Калмыкии, почитать его можно в моем телеграмм - канале.

Давайте порассуждаем на эту тему, а может быть не так все и однозначно.

1. Исходим из того, что стандартным «мигрантом» является – «селлер на маркетплейсе».

2. Специфика торговли на маркетплейсе заключается в том, что такая деятельность существенно отличается от классического бизнеса тем, что многие процессы берет на себя сам маркетплейс.

3. При FBO именно маркетплейс берет на себя основные бизнес-процессы, а продавцу нужно лишь доставить товары на один из складов.

4. То есть сам маркетплейс, как один из единственных крупных контрагентов любого селлера заменяет и предоставляет услуги точки продаж на территории его покрытия, логистики, сотрудников, рекламы, размещения и выдача товаров и многие другие.

Я насчитал более 35 ПВЗ WB в Элисте, получается, что они все являются контрагентами селлера через оферту? Как этот довод внедрить в защитную модель при обвинении в фиктивной налоговой миграции в Калмыкию, Удмуртию и др. читайте здесь.

5. Вывод:

Механизм взаимодействия селлера и маркетплейса не предполагает необходимость иметь контрагентов или хозяйственной деятельности на какой – либо отдельной территории (В Калмыкии, Удмуртии) как это надо представителям классического бизнеса и как это пишут налоговики в своих актах.

Зачем селлеру контрагенты в Калмыкии, если абсолютно все забирает на себя Маркетплейс?

Маркетплейс это и есть контрагент, который заменяет десятки контрагентов, предоставляющих цепочку услуг и движения товара до конечного покупателя.

Эти и другие доводы необходимо положить в основу обвинений в фиктивной налоговой миграции в Калмыкию, Удмуртию и др. субъекты для применения УСН 1 %.

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