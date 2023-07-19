Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ

29 июня ЦБ РФ было выпущено неоднозначное Официальное Разъяснение ЦБ РФ №4-ОР от 29.06.2023 «О применении отдельных положений Указа №79, Указа №430». Напишу свою оценку и рекомендации.

29 июня ЦБ РФ было выпущено неоднозначное Официальное Разъяснение ЦБ РФ №4-ОР от 29.06.2023 «О применении отдельных положений Указа №79, Указа №430», в соответствии с которым:



Положения ч. 4, 5, 5.1 и 5.2 ст. 12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, ограничивающих в отдельных случаях зачисление денежных средств на зарубежные счета резидентов и на их иностранные электронные средства платежа…



«...применяются с учетом изъятий и ограничений, предусмотренных Указом № 79, Указом № 430, а также подпунктом «б» пункта 4 Указа № 529 <...> в их системной взаимосвязи. </...>



Таким образом, в настоящее время возможно зачисление на иностранные электронные средства платежа, предоставленные резидентам, а также на зарубежные счета резидентов денежных средств, полученных от нерезидентов по любым основаниям, включая выручку по экспортным контрактам, возврат авансового платежа в рамках импортного контракта или возврат займа».



При этом при зачислении денежных средств, причитающихся физическому лицу — резиденту от нерезидента в соответствии с условиями договора займа, <...> такие физические лица — резиденты обеспечивают <...> получение упомянутых денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках.</...></...>

Комментарий:

Выглядит так, что Разъяснение прямо разрешает зачислять средства на зарубежные счета в том числе в странах БЕЗ автоматического обмена и не входящих в ЕАЭС (требование ч 5.2 ст 12 ФЗ-173).

Вызывает вопрос фраза «...применяются с учетом изъятий и ограничений...», однако, далее по тексту документа прямо указывается на то, что зачисления на зарубежные счета возможны по любым основаниям.

Нормы, содержащиеся в официальных разъяснениях, применяются с даты вступления в силу нормативного акта, по вопросам которого принято такое разъяснение — Ответ ЦБ РФ от 28.04.2023 на запрос Ассоциации банков России.

Таким образом, разрешительный порядок зачисления средств на зарубежные счета формально возможно применять с 5 июля 2022 года. Считаю, что данное Разъяснение возможно использовать в качестве защитного файла в случае предъявления претензий со стороны налоговых органов в части незаконных валютных операций в 2022 и в 2023 годах.

Об этом также неоднозначно Писал ЦБ РФ на своем сайте в разделе Вопрос-ответ от 19 июля 2022 года.