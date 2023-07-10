IKEA. Спор по возврату займа на 13 млрд рублей

Суд признал сделку по фактическому возврату займа в пользу нерезидента НЕ через счет С недействительной и взыскал в доход государства средства по ней 13 млрд рублей.

Речь об иске МИФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам №1 к российской структуре ИКЕА (ООО «ТОРГ», 100% участник — Ingka Holding Europe B.V. (Нидерланды) (торговая группа ИКЕА).

📎 В 2016 году ООО «Торг» получило от Fami Limited (Ирландия) средства по договору займа.

5 ноября 2022 года ООО «Торг» (в качестве поставщика) заключило договор поставки с ООО «Маркет.Трейд» (покупатель) ВМЕСТЕ с поручением о перечислении средств за поставленные товары в адрес Fami Limited в счет возврата средств по договору займа

📌АС Московской области признал сделку недействительной и взыскал все переведенные по ней средства в доход государства

В своем решении АС также указал, что:

🔹в связи с тем, что сумма переведенных единовременно средств превышает 10 млн руб, а кредитором является «недружественное» лицо — стороны должны были получить разрешение Прав. комиссии, а также осуществить расчеты с использованием счета типа «С»,

🔹вывод денежных средств с территории РФ в обход действующих ограничений был осуществлен «...за счет последовательных сделок и действий через оспариваемую сделку...»,

🔹в соотв. со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности — ничтожна и влечет последствия п 4 ст 167ГК РФ — суд может взыскать в доход РФ все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно,

🔹КС РФ в определении от 08.06.2004 № 226-0 разъяснил, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок — антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами — в доход РФ взыскивается все полученное по сделке,

🔹обход участниками гражданского оборота положений законодательства в противоправных целях, путем совершения незаконных финансовых операций является основанием для вывода о недействительности сделки и применении последствий, установленных статьей 169 ГК РФ,

🔹оспариваемая сделка, совершенная в результате последовательных сделок и действий, и создания видимости добросовестного поведения, осуществлена для преодоления введенных специальных экономических мер.

❗️Рекомендации

🔹возврат средств по договору займа в пользу недружественного нерезидента на сумму свыше 10 млн руб в месяц по курсу на 1-ое число каждого месяца возможен только через счет С (в рублях),

🔹рекомендуем также внимательно отнестись к цепочкам сделок (при их наличии) целью которых является фактический «обход» санкционных Указов Президента РФ во избежание риска признания их недействительными с последующим обращением средств по таким сделкам в доход государства.