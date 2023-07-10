О НЕрепатриации средств по договорам займа с нерезидентом

*описанное ниже регулирование в части обязанности по репатриации не распространяется на российские организации и ИП в соответствии с п 4 Указа Президента РФ № 529.
Напоминаю, что если физическое лицо валютный резидент (гражданин РФ, иностранный гражданин с ВНЖ РФ) предоставил после 14.04.2018 средства в пользу нерезидента (компании или физ лицу) по договору займа, то такой резидент должен обеспечить возврат таких средств на счет в банке РФ (репатриация) в срок предусмотренный договором займа — пп 3 ч 1 ст 19 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ
Особенности
в настоящее время разрешается возврат такого займа на зарубежный счет (в том числе в страны без автообмена и не ЕАЭС) при условии дальнейшего перевода на счет в банке РФ в течение 45 дней — Официальное разъяснение Банка России от 29 июня 2023 г. № 4-ОР.
банкротство нерезидента, кассовый разрыв и прочие обстоятельства, препятствующие возврату средств, не исключают обязанности по репатриации и ответственности за ее несоблюдение
требование распространяется на займы в любой валюте, в тч в рублях РФ
требование распространяется в том числе на налоговых НЕрезидентов РФ
требование распространяется, в том числе, если займ был предоставлен с зарубежного счета
требование распространяется как на тело, так и на проценты по займу
прекращение обязательства зачетом разрешается ТОЛЬКО в случае встречного предоставления нерезидентом в пользу резидента средств по иному договору займа на счет в банке РФ — пп 9 ч 2 ст 19 ФЗ-173
Зачет против иных обязательств, заключение соглашения об отступном (напр о возврате в натуральной форме), новация в иное обязательство, уступка права требования, прощение долга и пр — не исключают обязанности по репатриации и ответственности за ее несоблюдение
Ответственность за НЕрепатриацию
5-30% от суммы нерепатриированных средств — ч 4 ст 15.25 КоАП РФ
При оплате в течение 20 дней с момента вручения копии постановления возможно оплатить 50% штрафа — см иные способы смягчения ответственности — т.е. фактически размер штрафа можно сократить до 2,5%
Постановка на учет договора в уполномоченном банке
договор займа, размер которого превышает 3 млн рыб, должен быть поставлен на учет в любом уполномоченном банке (в РФ, даже в случае предоставления средств со счета в банке за пределами РФ) — п 4.1, 4.2., 5.1, 5.7., 5.7.1 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И — до момента перечисления средств
Ответственность за НЕпостановку на учет договора займа в уполномоченном банке
20-40% от суммы займа — по мнению ВС РФ (п 5 Обзора судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 КоАП РФ) операции по непоставленному на учет контракту следует рассматривать как незаконные валютные с привлечением к ответственности по ч 1 ст 15.25 КоАП РФ
Рекомендации
срок давности привлечения к ответственности по административным правонарушениям — 2 года (с момента невозврата средств, в срок, установленный договором займа, а также с момента непостановки на учет контракта, т.е. с даты предоставления займа — вопрос спорный)
продление срока возврата займа доп соглашением (которые также подлежат постановке на учет в уполномоченном банке)
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