О НЕрепатриации средств по договорам займа с нерезидентом

в настоящее время разрешается возврат такого займа на зарубежный счет (в том числе в страны без автообмена и не ЕАЭС) при условии дальнейшего перевода на счет в банке РФ в течение 45 дней — Официальное разъяснение Банка России от 29 июня 2023 г. № 4-ОР.

банкротство нерезидента, кассовый разрыв и прочие обстоятельства, препятствующие возврату средств, не исключают обязанности по репатриации и ответственности за ее несоблюдение

требование распространяется на займы в любой валюте, в тч в рублях РФ

требование распространяется в том числе на налоговых НЕрезидентов РФ

требование распространяется, в том числе, если займ был предоставлен с зарубежного счета

требование распространяется как на тело, так и на проценты по займу