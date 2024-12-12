Новое налоговое регулирование операций с криптовалютой с 2025 года

Налогообложение НДФЛ для физических лиц

29 ноября 2024 Президентом РФ подписан ФЗ от 29.11.2024 N 418-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ <...>" , вносящий изменения в НК РФ, устанавливающие порядок налогообложения операций с криптовалютой.

📌 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1️. для целей НК РФ криптовалюта признается имуществом - п 2 ст 38 НК РФ (в новой редакции).

2️. оператор майнинговой инфраструктуры - организация или ИП - должен сообщать в налоговый орган о лицах, которым он оказывает услуги по предоставлению такой инфраструктуры для целей майнинга - штраф за непредоставление информации - 40 тыс руб.

3️. ни майнинг, ни реализация криптовалюты не облагаются НДС - пп 27, 28 п 2 ст 146 НК РФ.

📌 ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДФЛ

1️. Доход от майнинга криптовалюты

🔹по новым правилам сам по себе майнинг (добыча) криптовалюты образует налоговое событие и признается получением дохода в натуральной форме - абз 3, 4 п 1 ст 211 НК РФ.

🔹 датой фактического получения дохода признается дата, на которую у лица появляется право распоряжаться такой криптовалютой - п 1.3. ст 223 НК РФ.

🔹размер дохода определяется, исходя из рыночной котировки криптовалюты на дату признания дохода (т.е. на дату его фактического получения) - абз 3, 4 п 1 ст 211.

Рыночная котировка регулируется новой статьей 282.3 НК РФ и определяется как цена закрытия торгового дня на криптобирже (при торговле на разных криптобиржах можно выбрать котировку любой биржи - абз 2 п 2 ст 282.3 НК РФ.

Требования к криптобирже: 1) объем торгов по сделкам с криптовалютой должен превышать 100 млрд рублей за соответствующий торговый день 2) информация о рыночных котировках должна размещается на сайте биржи в течение 3 лет, предшествующих дате операций:

🔹доход от майнинга можно уменьшить на расходы, связанные с его осуществлением - пп 5 п 1 ст 220 НК РФ,

🔹получившаяся налоговая база облагается НДФЛ по ставке - 13-22% (общая налоговая база),

🔹при осуществлении майнинга на территории РФ доход признается полученным "от источников в РФ" (для целей ст 208 НК РФ),

🔹стоимость криптовалюты, полученной в результате майнинга до 01.01.2025, равна сумме расходов налогоплательщика на такой майнинг - ст 6 ФЗ-418.

2️. Доход от продажи криптовалюты

🔹определяется, исходя из фактической цены реализации,

🔹 доход от продажи криптовалюты можно уменьшить на:

- расходы, связанные с ее приобретением,

- сумму дохода в натуральной форме, с которой был уплачен НДФЛ в случае получения криптовалюты в результате майнинга,

- сумму дохода в виде материальной выгоды, с которой был уплачен НДФЛ при покупке криптовалюты по цене ниже рыночной котировки (см ниже),

🔹 при покупке криптовалюты у взаимозависимого лица (Прим автора: в отличие, например, от покупки ЦБ или долей в ООО) по цене ниже ее рыночной котировки у покупателя образуется доход в виде мат. выгоды, налоговая база по которому определяется как разница между рыночной котировкой криптовалюты на дату покупки и ценой покупки - пп 2 п 1 и п 3 ст 212 НК РФ.

Доход в виде мат. выгоды облагается НДФЛ по ставке 13-15% (с превышения 2,4 млн руб).

🔹доход от продажи криптовалюты облагается НДФЛ по ставке - 13-15% (с превышения 2,4 млн руб) - пп 13 п 6 ст 210 НК РФ.

⚠️ прибыль и убытки по разным сделкам с криптовалютой НЕ сальдируются.

⚠️ убытки от сделок НЕ переносятся на будущие периоды.

📌 ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

🔹применение спец. налоговых режимов (УСН, НПД, ПСН и пр) - запрещено, за исключением УСН для дохода от продажи криптовалюты‼️

🔹безналоговое (для одаряемого) дарение возможно только между супругами и близкими родственниками.

При дарении между третьими лицами у одаряемого возникает доход, облагаемый НДФЛ.

⚠️ Несмотря на то, что для целей НК РФ криптовалюта признана имуществом, при ее реализации:

🔹не применяется вычет в размере 250 тыс руб,

🔹не применяется освобождение от НДФЛ при владении более 3-х лет,

📌 Поправки вступают в силу 1 января 2025 года.

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