Новое налоговое регулирование операций с криптовалютой с 2025 года

Налогообложение для российских организаций

📌 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1️. для целей НК РФ криптовалюта признается имуществом - п 2 ст 38 НК РФ. 2️. организации, предоставляющие услуги майнинга признаются операторами майнинговой инфраструктуры и должны быть включены в соответствующий реестр, а также должны должны сообщать в налоговый орган о лицах, которым оказывают такие услуги майнинга - штраф за непредоставление информации - 40 тыс руб. 3️. Ни майнинг, ни реализация криптовалюты не облагаются НДС - пп 27, 28 п 2 ст 146 НК РФ. Принятие "входящего" НДС к вычету невозможно. Необходима организация раздельного учета сумм "входящего" НДС - п 4 ст 170 НК РФ.

1️. ДОХОД ОТ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ

🔹по новым правилам майнинг криптовалюты образует внереализационный доход - пп 32 ст 250 НК РФ. 🔹 датой признания дохода признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой - пп 20 п 4 ст 217 НК РФ. ⚠️ в НК РФ вводится новая статья, регулирующая порядок налогообложения ННП доходов, связанных с криптовалютой: Статья 282.3. Особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой. 🔹размер дохода, полученного от майнинга, определяется исходя из рыночной котировки. Рыночная котировка определяется как цена закрытия торгового дня на криптобирже (при торговле на разных криптобиржах можно выбрать котировку любой биржи - абз 2 п 2 ст 282.3 НК РФ. Требования к криптобирже: 1) объем торгов по сделкам с криптовалютой должен превышать 100 млрд рублей за соответствующий торговый день 2) информация о рыночных котировках должна размещается на сайте биржи в течение 3 лет, предшествующих дате операций. 🔹доход от майнинга можно уменьшить на расходы, связанные с его осуществлением, которые признаются косвенными расходами для целей гл 25 НК РФ, 🔹 криптовалюта не подлежит переоценке (не признается амортизирующим имуществом) - п 6 ст 282.3 НК РФ, 🔹доход от майнинга облагается ННП по ставке - 25% (с 2025 года). Применение спец. налоговых режимов - запрещено. 🔹стоимость криптовалюты, полученной в результате майнинга до 01.01.2025 равна сумме расходов налогоплательщика на такой майнинг - ст 6 ФЗ-418.

2️. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ