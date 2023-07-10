Новое налоговое регулирование операций с криптовалютой с 2025 года

Налогообложение для российских организаций
📌 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1️. для целей НК РФ криптовалюта признается имуществом - п 2 ст 38 НК РФ.
2️. организации, предоставляющие услуги майнинга признаются операторами майнинговой инфраструктуры и должны быть включены в соответствующий реестр, а также должны должны сообщать в налоговый орган о лицах, которым оказывают такие услуги майнинга - штраф за непредоставление информации - 40 тыс руб.
3️. Ни майнинг, ни реализация криптовалюты не облагаются НДС - пп 27, 28 п 2 ст 146 НК РФ.
Принятие "входящего" НДС к вычету невозможно.
Необходима организация раздельного учета сумм "входящего" НДС - п 4 ст 170 НК РФ.
1️. ДОХОД ОТ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ
🔹по новым правилам майнинг криптовалюты образует внереализационный доход - пп 32 ст 250 НК РФ.
🔹 датой признания дохода признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой - пп 20 п 4 ст 217 НК РФ.
⚠️ в НК РФ вводится новая статья, регулирующая порядок налогообложения ННП доходов, связанных с криптовалютой:
Статья 282.3. Особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой.
🔹размер дохода, полученного от майнинга, определяется исходя из рыночной котировки.
Рыночная котировка определяется как цена закрытия торгового дня на криптобирже (при торговле на разных криптобиржах можно выбрать котировку любой биржи - абз 2 п 2 ст 282.3 НК РФ.
Требования к криптобирже: 1) объем торгов по сделкам с криптовалютой должен превышать 100 млрд рублей за соответствующий торговый день 2) информация о рыночных котировках должна размещается на сайте биржи в течение 3 лет, предшествующих дате операций.
🔹доход от майнинга можно уменьшить на расходы, связанные с его осуществлением, которые признаются косвенными расходами для целей гл 25 НК РФ,
🔹 криптовалюта не подлежит переоценке (не признается амортизирующим имуществом) - п 6 ст 282.3 НК РФ,
🔹доход от майнинга облагается ННП по ставке - 25% (с 2025 года).
Применение спец. налоговых режимов - запрещено.
🔹стоимость криптовалюты, полученной в результате майнинга до 01.01.2025 равна сумме расходов налогоплательщика на такой майнинг - ст 6 ФЗ-418.
2️. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТЫ
🔹определяется, исходя из фактической цены реализации, но не ниже ее рыночной котировки, уменьшенной на 20% - п 3 ст 282.3 НК РФ,
🔹стоимость криптовалюты при приобретении определяется в размере цены приобретения, но не выше рыночной котировки, увеличенной на 20%,
🔹 доход (выручка) от реализации может быть уменьшена на ее стоимость и затраты на реализацию,
🔹при безвозмездной передаче доход от реализации определяется исходя из рыночной котировки (см выше) на дату передачи,
🔹доход от реализации облагается ННП по ставке - 25% (с 2025 года) при применении ОСНО.
Применение спец. налоговых режимов - запрещено, за исключением УСН‼️
🔹убытки прошлых налоговых периодов могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы по операциям с цифровой валютой, исчисленной отдельно от общей налоговой базы текущего налогового, НО с учетом ограничений п 2.1. ст 283 НК РФ, т.е. не боле чем на 50% в налоговых периодах до 31.12.2026.
📌 Поправки вступают в силу 1 января 2025 года
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