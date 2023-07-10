В «черный список» ФНС РФ добавлены 25 стран ЕС, финансовая отчетность КИК из этих стран должна сопровождаться аудиторским заключением

Новый «черный список» ФНС РФ утвержден Приказом ФНС РФ 30.10.2024 № ЕД-7-17/914@, опубликованным 20 декабря 2024 года.

В новый "черный список" включено 30 государств: 25 стран ЕС - Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония А также Австралия, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Япония *Германия и Латвия были добавлены в "черный список" ранее * Среди стран, НЕ добавленных в "черный список" (формально не входящих в ЕС) - Андорра, Исландия, Норвегия и др 📌 Из нового "черного списка" исключена Ямайка

На что влияет:

финансовая отчетность КИК стран, включенных в "черный список", должна сопровождаться обязательным аудиторским заключением

невозможность применения основания для освобождения нераспределенной прибыли по критерию эффективной ставки

невозможность применения "сквозного подхода" при выплате дивидендов из КИК по цепочке в пользу российского физического лица

📌 В связи с тем, что в новом Приказе нет указания на налоговый период (год), начиная с которого он применяется, то формально следует руководствоваться правилом о вступлении документа в силу через 10 дней с даты его официального опубликования, т.е. 31 декабря 2024 года

Таким образом, мы видим риск, что новые правила для КИК должны применяться с 2024 налогового периода контролирующего лица (т.е. с периода, в котором вступает в силу Приказ, утверждающий новый "черный список")

⚠️Это означает, что финансовая отчетность КИК, зарегистрированных в странах ЕС или других странах из "черного списка", за 2023 финансовый период должна сопровождаться аудиторским заключением

Данная позиция также подтверждается Письмом ФНС РФ от 7 апреля 2023 г. N ШЮ-3-13/4872@

Описанное выше - наше толкование

Указанная аудированная финансовая отчетность за 2023 фин период прикладывается к Уведомлению о КИК за 2024 год, представляемому в налоговый орган в 2025 году

📌 Как мы писали в этом посте формально новое правило абз 3 пп 1 п 1.2 ст 309.1 НК РФ сформулировано так, что финансовая КИК, зарегистрированных в "недружественных" юрисдикциях должна быть подготовлена только по МСФО, отчетность по местному стандарту может быть признана налоговым органом как несоответствующая этому положению НК РФ

📌 Как мы писали ранее владельцам КИК из США, Великобритании и Украины физическим лицам и российским организациям,

А также владельцам КИК из стран ЕС российским организациям

будет проще предоставить доказательства соблюдения условий для освобождения от штрафа за непредставление фин отчетности за 2023 год в связи с введенными санкциями - п 5 ст 126 НК РФ

📌 Ответственность за непредставление финансовой отчетности вместе с уведомлением о КИК - 500 тыс руб за каждую отчетность - п 1.1. ст 126 НК РФ

Ответственность за непредставление финансовой отчетности по запросу налогового органа в случае первичного непредставления такой фин отчетности вместе с уведомлением о КИК - 1 млн руб за каждую отчетность - п 1.1-1 ст 126 НК РФ

📌Рекомендации:

1️ Варианты, не влекущие рисков:

Для КИК, зарегистрированных в "недружественных странах", подготовить финансовую отчетность по МСФО (помимо местного стандарта) с аудиторским заключением по МСА, если страна КИК также включена в новый "черный список" ФНС РФ

Использовать определение прибыли/убытка КИК по главе 25 НК РФ - независимо от страны регистрации КИК

2️ Варианты, влекущие риски:

представить фин отчетность КИК, зарегистрированных в "недружественных странах", по местному стандарту , толкуя абз 3 пп 1 п 1.2 ст 309.1 НК РФ как право применять МСФО, а не обязанность

не представлять фин отчетность 2023 для КИК, зарегистрированных в "недружественных" странах на основании п 5 ст 126 НК РФ

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