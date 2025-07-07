⚠️ Прим 7 ст 15.25 КОАП РФ НЕ запрещает конвертацию средств и их перечисление в течение 45 дней в РФ через другие счета

Такую позицию официально высказала ФНС России в своем Письме от 26.06.2025 № БС-4-17/6153@ в целях урегулирования спорных вопросов, возникающих при применении положений примечания 7 к статье 15.25 КоАП РФ.

Напомним: в соответствии с примечанием 7 к статье 15.25 КоАП РФ лицо не привлекается к ответственности за совершение незаконной валютной операции, совершенной, минуя счета в уполномоченных банках, если такие незаконно зачисленные средства переведены с зарубежного счета на счет в РФ в течение 45 дней с момента их незаконного зачисления.

В январе 2023 года в ответе на частный запрос налоговая занимала позицию, что конвертация средств перед переводом в РФ не разрешена, однако сейчас указывает, что:

Из формулировки примечания 7 к статье 15.25 КоАП РФ не следует вывод о невозможности:

совершения резидентом конвертации полученных от нерезидента на свой зарубежный счет денежных средств,

их зачисления на иной зарубежный счет резидента, с которого впоследствии будет осуществляться перевод на его счет в уполномоченном банке.

Таким образом, если сумма денежных средств, поступивших в течение 45 дней с зарубежного счета резидента на его банковский счет, открытый в уполномоченном банке, соответствует сумме, причитающейся от нерезидента (за вычетом документально подтвержденных расходов на банковские комиссии и конвертацию), то условие непривлечения к ответственности считается исполненным.

Для непривлечения к ответственности:

средства должны быть переведены в банк РФ в течение 45 дней,

допускается конвертация валюты,

возможен перевод через промежуточные счета.

Пример: зачисление на счет в Швейцарии во франках может быть сконвертировано в доллары, переведено на счет в Казахстане и далее — на счет в банке РФ.

Важно:

с момента первоначального незаконного зачисления до перевода в РФ должно пройти не более 45 дней,

вопрос законности иных транзакций с зарубежного счета после зачисления спорен — безопаснее сразу инициировать перевод в РФ.

Как использовать:

Применимо для всех случаев незаконных валютных операций, связанных с зачислением средств от нерезидентов на зарубежные счета в странах без автообмена и не входящих в ЕАЭС (например, ЕС с 31.12.2024):

продажа недвижимости,

операции с ценными бумагами,

дивиденды,

репатриация средств по договорам займа с нерезидентами.

Освобождение не применяется:

к наличным расчетам,

расходованию средств в нарушение специальных указов Президента РФ,

расчетам между резидентами РФ в иностранной валюте.

Обратная сила:

Считаем, что разъяснение ФНС РФ имеет обратную силу и может применяться к случаям, когда в прошлом средства были переведены в РФ в течение 45 дней — через иные счета и/или в иной валюте.

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