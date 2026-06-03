Если вы пропустили срок подачи ежегодного ОДДС за 2025 год

📌Вчера был крайний срок подачи ОДДС за 2025 год, если вы тем не менее не представили отчет, это не критично, т.к. на практике в таких случаях налоговая применяет штраф в размере 2.500 руб, который также можно оплатить со «скидкой» 50% при оплате в течение 20 дней с даты вынесения соответствующего постановления (не пропустите этот срок).

Также незначительно, но повышается вероятность запроса банковской выписки по счету.

⚠️ будьте внимательны, если у Вас счет в платежной системе (PayPal, Webmoney и тп) - пропуск срока подачи влечет штраф в размере 20-40% от суммы зачисленных средств.

📌 Штраф 20 тыс руб (ч 6.5 ст 15.25 КоАП РФ) - часто слышим про опасения по назначению этого штрафа - действительно КоАП РФ предусматривает такой размер ответственности в случае повторного "несоблюдения установленного порядка представления ОДДС", ОДНАКО, на практике налоговая применяет его только к повторному непредставлению выписок при их запросе, а к ОДДС продолжает применять штраф 2.500 руб даже при непредставлении документа за несколько периодов.

📌 РЕКОМЕНДАЦИИ

Предлагаем подать ОДДС так скоро, как только сможете это сделать и конечно после оценки законности валютных операций и доходов в выписках за 2025 год.

Также в срок до 15 июля Вы можете представить в налоговую декларацию 3-НДФЛ с минимальным штрафом в размере 1.000 руб.

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🔹 подготовка ежегодного ОДДС

🔹 анализ зачислений 2025 года на предмет законных/незаконных валютных операций перед подачей ОДДС

🔹 анализ зачислений на предмет декларирования в налоговой декларации 3-НДФЛ

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