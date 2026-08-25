Россия — ОАЭ: новое соглашение TISIA — что регулирует

23 августа вступило в силу новое соглашение — Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ — Trade in Services and Investment Agreement — TISIA.

23 августа вступило в силу новое соглашение - Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ - Trade in Services and Investment Agreement - TISIA.

Практически TISIA влияет на условия работы российских компаний и инвесторов в ОАЭ, а также эмиратских компаний в России. Основной эффект — меньше ограничений для рос компаний по доступу на рынок ОАЭ, форме присутствия, доле капитала и государственным платежным ограничениям и тп

Например, российская компания оказывает IT-услуги клиенту в ОАЭ:

🔹TISIA помогает ей рассчитывать на недискриминационный доступ к эмиратскому рынку

🔹В соответствующем секторе нельзя устанавливать для нее специальные квоты или лимиты оборота

🔹Компания может создать в ОАЭ дочернюю структуру со 100-процентным российским капиталом, если соблюдены условия перечня обязательств

🔹Государство не должно ограничивать платежи по такой торговле услугами, кроме предусмотренных исключений

🔹Но компания все равно должна получить необходимые лицензии, пройти банковский комплаенс и отдельно определить налоговый режим по СОИДН

📌 Что это означает для физического лица, у которого уже есть активы в ОАЭ?

Для физических лиц в этом случае ничего не поменялось:

🔹о счете необходимо сообщать в налоговую в течение 1 мес с даты открытия и далее - ежегодно в срок до 1 июня

🔹о КИК - в течение 3 мес с даты возникновения участия и далее ежегодно в срок до 30 апреля

🔹доходы от сдачи недвижимости в аренду или от инвестиционной деятельности необходимо декларировать в 3-НДФЛ ежегодно до 30 апреля

TISIA поможет только если Вы как физ лицо или как российская организация столкнулись с ограничениями или дискриминацией в ОАЭ при ведении там бизнеса