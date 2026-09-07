Ограничения на снятие наличной валюты продлены до 9 марта 2027 года
9 сентября должен был закончиться очередной срок действия ограничений на операции с наличной иностранной валютой. Однако Банк России уже продлил их еще на полгода — до 9 марта 2027 года.
9 сентября должен был закончиться очередной срок действия ограничений на операции с наличной иностранной валютой.
Однако Банк России уже продлил их еще на полгода — до 9 марта 2027 года.
📌 Что сохраняется для физических лиц
Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, можно получить наличными сумму остатка на эту дату, но не более:
🔹 10 тыс долларов США;
🔹 либо эквивалентной суммы в евро.
Ограничение действует, если ранее Вы не использовали эту возможность.
Остальные средства можно получить только в рублях.
При этом:
🔹 для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года, сумма в рублях не может быть меньше рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ на дату выплаты;
🔹 средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются в рублях по курсу банка.
Банкам также запрещено взимать комиссию за выдачу разрешенной суммы наличной валюты и за ее конвертацию в доллары США или евро для последующей выдачи.
📌 Переводы без открытия счета и электронные кошельки
Средства, полученные через системы денежных переводов без открытия банковского счета или через электронные кошельки, по-прежнему выдаются наличными только в рублях.
📌 Для компаний и ИП
Юридические лица — нерезиденты НЕ могут получать наличными:
🔹 доллары США;
🔹 евро;
🔹 фунты стерлингов;
Для других иностранных валют ограничений нет.
Российские юридические лица и ИП могут получать наличные в указанных четырех валютах ТОЛЬКО на командировочные расходы в пределах установленных нормативов.
📌 Важно не путать с ограничениями на переводы за рубеж
Срок 9 сентября касается именно операций с наличной иностранной валютой.
Для граждан РФ и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран лимиты на переводы средств за рубеж были отменены еще с 8 декабря 2025 года.
Отдельные ограничения сохраняются для нерезидентов из недружественных стран — сейчас до 7 декабря 2026 года.
Таким образом, с 9 сентября существенных изменений для владельцев валютных счетов не произойдет — действующий порядок продолжит применяться до 9 марта 2027 года.
Следующая контрольная дата — 9 марта 2027 года. Будем следить за новыми решениями Банка России и сообщим, если порядок изменится.
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