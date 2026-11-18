3 ноября 2026 года ОЭСР представила доклад о том, как Узбекистан обменивается налоговой информацией с другими государствами.

3 ноября 2026 года ОЭСР представила доклад о том, как Узбекистан обменивается налоговой информацией с другими государствами.

Россия оказалась в числе основных партнёров Узбекистана по налоговым запросам, наряду с Казахстаном и Кыргызстаном.

Несколько цифр из доклада:

🔹230 запросов поступило в Узбекистан от налоговых органов 25 государств за период с апреля 2022 по март 2025 года.

🔹 15 запросов касались банковских счетов и операций по ним. По всем 15 запрошенная информация была предоставлена.

🔹 95% запросов получили ответ в течение 90 дней.

При этом сколько именно запросов поступило от ФНС России, в докладе не раскрывается.

Как российская налоговая может получить сведения о счёте?

Дело в том, что банки Узбекистана предоставляют информацию о счетах местным налоговым органам.

Если иностранной налоговой понадобятся сведения о конкретном счёте, она может обратиться с запросом к налоговым органам Узбекистана.

И уже они, используя имеющиеся данные или обратившись в банк, могут получить необходимую информацию.

➡️Причём российской ФНС необязательно заранее знать, в каком именно банке открыт счёт.

Есть и другой механизм. В рамках СНГ Россия и Узбекистан обмениваются определёнными сведениями о доходах, налогах и имуществе.

⚖️ Означает ли это, что ФНС автоматически получает все выписки по каждому счёту россиянина в Узбекистане?

Нет. Такой вывод из доклада сделать нельзя. Обмен по конкретным запросам и автоматический обмен информацией — разные процедуры.

Но рассчитывать на то, что сведения о зарубежном счёте никогда не станут известны российским налоговым органам, тоже не стоит.

📌 Что рекомендуем проверить владельцам счетов в Узбекистане?

🔹 Исполнена ли обязанность по уведомлению ФНС об открытии счёта?

🔹 Требовалось ли подавать отчёты о движении денежных средств?

🔹 Соответствуют ли проведённые операции требованиям российского валютного законодательства?

🔹 Правильно ли определены и задекларированы доходы, полученные через зарубежный счёт?

Ответы зависят от обстоятельств конкретного владельца счёта, в том числе от его статуса и применимых исключений.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -