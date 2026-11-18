Счет в Узбекистане. Может ли российская налоговая узнать о нем? ОЭСР опубликовала интересные цифры
3 ноября 2026 года ОЭСР представила доклад о том, как Узбекистан обменивается налоговой информацией с другими государствами.
3 ноября 2026 года ОЭСР представила доклад о том, как Узбекистан обменивается налоговой информацией с другими государствами.
Россия оказалась в числе основных партнёров Узбекистана по налоговым запросам, наряду с Казахстаном и Кыргызстаном.
Несколько цифр из доклада:
🔹230 запросов поступило в Узбекистан от налоговых органов 25 государств за период с апреля 2022 по март 2025 года.
🔹 15 запросов касались банковских счетов и операций по ним. По всем 15 запрошенная информация была предоставлена.
🔹 95% запросов получили ответ в течение 90 дней.
При этом сколько именно запросов поступило от ФНС России, в докладе не раскрывается.
Как российская налоговая может получить сведения о счёте?
Дело в том, что банки Узбекистана предоставляют информацию о счетах местным налоговым органам.
Если иностранной налоговой понадобятся сведения о конкретном счёте, она может обратиться с запросом к налоговым органам Узбекистана.
И уже они, используя имеющиеся данные или обратившись в банк, могут получить необходимую информацию.
➡️Причём российской ФНС необязательно заранее знать, в каком именно банке открыт счёт.
Есть и другой механизм. В рамках СНГ Россия и Узбекистан обмениваются определёнными сведениями о доходах, налогах и имуществе.
⚖️ Означает ли это, что ФНС автоматически получает все выписки по каждому счёту россиянина в Узбекистане?
Нет. Такой вывод из доклада сделать нельзя. Обмен по конкретным запросам и автоматический обмен информацией — разные процедуры.
Но рассчитывать на то, что сведения о зарубежном счёте никогда не станут известны российским налоговым органам, тоже не стоит.
📌 Что рекомендуем проверить владельцам счетов в Узбекистане?
🔹 Исполнена ли обязанность по уведомлению ФНС об открытии счёта?
🔹 Требовалось ли подавать отчёты о движении денежных средств?
🔹 Соответствуют ли проведённые операции требованиям российского валютного законодательства?
🔹 Правильно ли определены и задекларированы доходы, полученные через зарубежный счёт?
Ответы зависят от обстоятельств конкретного владельца счёта, в том числе от его статуса и применимых исключений.
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