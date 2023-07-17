Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»

Кратко о сервисе на фото
Полагаю, что налоговая будет использовать активно эти сведения при выездных или камеральных налоговых проверках для привлечения к налоговой ответственности, скорей всего будут признавать неосмотрительным поведение налогоплательщика, заключившего договор с таким контрагентом, где руководителем/учредителем является лицо, ранее привлеченное к субсидиарной ответственности или убыткам. В свою очередь это может повлечет отказ в принятии документов налоговой по сделке и как следствие доначислению налогов и пеней.
Складывается ощущение, что факт привлечения к субсидиарной ответственности становиться жирным пятном в карьере руководителя и при любом удобном случае эта информация будет использована любым желающим в любом ситуации. Это своего рода характеристика на предпринимателя свидетельствующая о его недобросовестном ведении бизнеса.
У кого какие мысли по этому поводу?
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