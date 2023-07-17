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Субсидиарная ответственность

Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»

На сайте ФНС России появился новый сервис с данными о лицах, привлеченных к гражданско-правовой ответственности. Речь идет о субсидиарной ответственности в рамках и вне рамок дела о банкротстве, взыскании убытков, ущерба, долгов с зависимых лиц. Сведения доступны по делам с участием налоговых органов.
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Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»

Кратко о сервисе на фото

Полагаю, что налоговая будет использовать активно эти сведения при выездных или камеральных налоговых проверках для привлечения к налоговой ответственности, скорей всего будут признавать неосмотрительным поведение налогоплательщика, заключившего договор с таким контрагентом, где руководителем/учредителем является лицо, ранее привлеченное к субсидиарной ответственности или убыткам. В свою очередь это может повлечет отказ в принятии документов налоговой по сделке и как следствие доначислению налогов и пеней.

Складывается ощущение, что факт привлечения к субсидиарной ответственности становиться жирным пятном в карьере руководителя и при любом удобном случае эта информация будет использована любым желающим в любом ситуации. Это своего рода характеристика на предпринимателя свидетельствующая о его недобросовестном ведении бизнеса.

У кого какие мысли по этому поводу?

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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