Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»

На сайте ФНС России появился новый сервис с данными о лицах, привлеченных к гражданско-правовой ответственности. Речь идет о субсидиарной ответственности в рамках и вне рамок дела о банкротстве, взыскании убытков, ущерба, долгов с зависимых лиц. Сведения доступны по делам с участием налоговых органов.

Кратко о сервисе на фото

Полагаю, что налоговая будет использовать активно эти сведения при выездных или камеральных налоговых проверках для привлечения к налоговой ответственности, скорей всего будут признавать неосмотрительным поведение налогоплательщика, заключившего договор с таким контрагентом, где руководителем/учредителем является лицо, ранее привлеченное к субсидиарной ответственности или убыткам. В свою очередь это может повлечет отказ в принятии документов налоговой по сделке и как следствие доначислению налогов и пеней.



Складывается ощущение, что факт привлечения к субсидиарной ответственности становиться жирным пятном в карьере руководителя и при любом удобном случае эта информация будет использована любым желающим в любом ситуации. Это своего рода характеристика на предпринимателя свидетельствующая о его недобросовестном ведении бизнеса.