Малому бизнесу упростили исключение из ЕГРЮЛ. Как это работает

1 июля вступил в силу закон об упрощенном исключении организаций малого и среднего бизнеса из ЕГРЮЛ.

По закону участники юрлица — субъекта МСП смогут подать в ФНС заявление об исключении этой компании из ЕГРЮЛ. Заявление потребуют заверить подписями, удостоверенных нотариусом или квалифицированной электронной подписью.

Не позже 5 рабочих дней с даты, когда ФНС получит заявление, она примет решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ и внесет запись об этом.



Необходимо, чтобы на момент принятия решения компания отвечала требованиям:

не было незавершенных расчетов с кредиторами;

не находилась в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации;

не имела долгов по налогам и сборам;

в собственности не имела недвижимости и транспорта.

Не позже 3 дней с даты решения его опубликуют в «Вестнике государственной регистрации». Одновременно сообщат кредиторам каким образом возразить против исключения. Если они это сделают в течение 3 месяцев со дня публикации решения, компанию из ЕГРЮЛ не исключат.

Напомню ранее исключали из ЕГРЮЛ только недействующие организации и только по инициативе налоговой.