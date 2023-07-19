Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Малый и средний бизнес

Малому бизнесу упростили исключение из ЕГРЮЛ. Как это работает

1 июля вступил в силу закон об упрощенном исключении организаций малого и среднего бизнеса из ЕГРЮЛ.
23

По закону участники юрлица — субъекта МСП смогут подать в ФНС заявление об исключении этой компании из ЕГРЮЛ. Заявление потребуют заверить подписями, удостоверенных нотариусом или квалифицированной электронной подписью.

Не позже 5 рабочих дней с даты, когда ФНС получит заявление, она примет решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ и внесет запись об этом.

Необходимо, чтобы на момент принятия решения компания отвечала требованиям:

  • не было незавершенных расчетов с кредиторами;

  • не находилась в процессе банкротства, реорганизации или ликвидации;

  • не имела долгов по налогам и сборам;

  • в собственности не имела недвижимости и транспорта.

Не позже 3 дней с даты решения его опубликуют в «Вестнике государственной регистрации». Одновременно сообщат кредиторам каким образом возразить против исключения. Если они это сделают в течение 3 месяцев со дня публикации решения, компанию из ЕГРЮЛ не исключат.
Напомню ранее исключали из ЕГРЮЛ только недействующие организации и только по инициативе налоговой.

Как думаете, увеличится количество обращений от собственников фактически брошенных компаний или нет?

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип micha gladiator
    micha gladiator

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами

    Обучение бухгалтеров компаний стало простым и эффективным благодаря системе контроля за обучением в «Клерк.Премиум». Теперь вы можете легко назначать онлайн-курсы и вебинары своим сотрудникам прямо в их личном кабинете и контролировать процесс выполнения заданий.

    Как быстро внедрить корпоративное обучение бухгалтеров, контролировать процесс и следить за результатами
    2
    47
    Логотип LRurist
    LRurist
    44-ФЗ

    Исполнение госконтракта с незначительными отклонениями от техзадания. Примет ли заказчик такое исполнение?

    В статье об исполнении госконтракта с отклонениями. Может ли заказчик НЕ принять такое исполнение. Если да- то что делать?

    Исполнение госконтракта с незначительными отклонениями от техзадания. Примет ли заказчик такое исполнение?
    25
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    Валютные операции

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ

    29 июня ЦБ РФ было выпущено неоднозначное Официальное Разъяснение ЦБ РФ №4-ОР от 29.06.2023 «О применении отдельных положений Указа №79, Указа №430». Напишу свою оценку и рекомендации.

    Порядок зачисления средств на зарубежные счета. Разбор письма от ЦБ
    25
    Логотип Ilya_Nazarov
    Ilya_Nazarov
    НДФЛ

    ФНС согласилась ЧАСТИЧНО зачесть иностранный налог у источника, уплаченного с купонов по облигациям за пределами РФ

    Физическое лицо получило доход в виде купонов (процентов) по иностранным облигациям от иностранного брокера в Испании. У источника выплаты был удержан налог в размере 19%, что было прямо указано в отчете брокера. Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.

    25
    Логотип Qugo
    Qugo
    Трудовые отношения

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги

    Сотрудничество с исполнителем, который уехал и находится за границей, имеет свои нюансы. По большей части связаны они с особенностями уплаты НДФЛ и страховых взносов. Разберем, как продолжать сотрудничество и платить налоги за такого исполнителя.

    Исполнитель уехал за границу: как продолжать сотрудничество и платить налоги
    2
    147
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальные пособия

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1

    Постановлением Правительства РФ от 24.06.2023 № 1026 утверждены новые правила исчисления среднего заработка по последнему месту работы (службы). Новые правила действуют с 04.07.2023. Прежние правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.09.2021 № 1552, признаны утратившими силу (п. 3 постановления № 1026).

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 1
    24
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзор судебной практики

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб

    Прекрасна история случилась с жителем Волгограда, мужчина купил в столичном магазине люксовые вещи в 846 раз дешевле реальных цен. Джинсы, свитера и пиджаки обошлись покупателю от 19 до 129 рублей, причиной стал сбой на сайте ЦУМа.

    ЦУМ сломался. Джинсы люксового бренда за 129 руб. О том, как волгоградец купил 19 предметов за 2 787 руб
    7
    265
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм

    Покупка и регистрация автомобиля в Сербии для иностранного гражданина требует выполнения определенных шагов и предоставления соответствующих документов.

    Как купить и зарегистрировать автомобиль в Сербии. Пошаговый алгоритм
    21
    Логотип АКФО
    АКФО
    Миграционный учет

    Уведомление о приеме мигранта на работу. Как лучше отправить?

    Граждане каких стран чаще попадаются на поддельных миграционных картах? Как отличить поддельную миграцкарту? Какой способ отправки уведомления о приеме на работу трудового мигранта в органы миграционного контроля выбрать?

    Уведомление о приеме мигранта на работу. Как лучше отправить?
    72
    Читать еще