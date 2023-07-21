Чем опасен перевод с карты на карту?

Сейчас почти у каждого в смартфоне есть приложение как минимум одного банка. Вы переводите знакомым и близким и вам переводят регулярно.Чем же опасен перевод с карты на карту?

Неважно за что был перевод, но его могут попытаться оспорить, если началось банкротство того, кто переводил вам деньги. Оспаривать могут любые платежи в течение 3 лет предшествующих банкротству. Заранее невозможно предугадать кто из тех, кто сейчас переводит вам деньги в будущем станет банкротом.



В одном из похожих дел А40-336993/19-4-428 участвуем при защите получателя денежных средств. Сумма перевода в нашем случае составила 2 млн. руб., судебное разбирательство длится уже год и суд снова перенес заседание на более позднюю дату. Встречаются ситуации, когда арбитражники пытаются оспорить и суммы переводов значительно меньше.

Итак, можно ли себя обезопасить и как это сделать?

Если человек, переводящий вам деньги не является близким, то оформляйте с ним закрывающие документы. Что значит закрывающие? Это означает, что деньги вы получили не просто так, а за переданный товар или выполненную услугу. Если сумма перевода незначительная, то можно не заморачиваться, платежи с небольшими суммами оспорить крайне проблематично, но если их было много с одним лицом, то лучше так же позаботиться о закрывающих документам.

Чтобы в суде не стоял вопрос о фальсификации закрывающих документов, оформляйте их в момент совершения платежа или ближайшее за ним время, но не тогда, когда вам предъявили в суд иск. Так вы рискуете остаться не только без денег, но и получить судимость за фальсификацию документов.

Как будут развиваться события в нашем случае напишу отдельно после вынесения судебного акта.

Кто-то из вас задумывался о закрывающих документах после получения денег на свою карту от другого лица?