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Личные финансы

Чем опасен перевод с карты на карту?

Сейчас почти у каждого в смартфоне есть приложение как минимум одного банка. Вы переводите знакомым и близким и вам переводят регулярно.Чем же опасен перевод с карты на карту?
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Неважно за что был перевод, но его могут попытаться оспорить, если началось банкротство того, кто переводил вам деньги. Оспаривать могут любые платежи в течение 3 лет предшествующих банкротству. Заранее невозможно предугадать кто из тех, кто сейчас переводит вам деньги в будущем станет банкротом.

В одном из похожих дел А40-336993/19-4-428 участвуем при защите получателя денежных средств. Сумма перевода в нашем случае составила 2 млн. руб., судебное разбирательство длится уже год и суд снова перенес заседание на более позднюю дату. Встречаются ситуации, когда арбитражники пытаются оспорить и суммы переводов значительно меньше.

Итак, можно ли себя обезопасить и как это сделать?

  1. Если человек, переводящий вам деньги не является близким, то оформляйте с ним закрывающие документы. Что значит закрывающие? Это означает, что деньги вы получили не просто так, а за переданный товар или выполненную услугу.

  2. Если сумма перевода незначительная, то можно не заморачиваться, платежи с небольшими суммами оспорить крайне проблематично, но если их было много с одним лицом, то лучше так же позаботиться о закрывающих документам.

Чтобы в суде не стоял вопрос о фальсификации закрывающих документов, оформляйте их в момент совершения платежа или ближайшее за ним время, но не тогда, когда вам предъявили в суд иск. Так вы рискуете остаться не только без денег, но и получить судимость за фальсификацию документов.

Как будут развиваться события в нашем случае напишу отдельно после вынесения судебного акта.

Кто-то из вас задумывался о закрывающих документах после получения денег на свою карту от другого лица?

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Личные финансы

    Чем опасен перевод с карты на карту?

    Сейчас почти у каждого в смартфоне есть приложение как минимум одного банка. Вы переводите знакомым и близким и вам переводят регулярно.Чем же опасен перевод с карты на карту?

    60
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