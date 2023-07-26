Продажа единственного жилья банкрота: ВС РФ защитил право залогодержателя на мораторные проценты

По мнению ВС РФ, компании полагаются мораторные проценты и неустойка за счет продажи такого жилья.
Неипотечные кредиторы любой очереди не вправе получить удовлетворение из цены этой недвижимости. Аналогичный подход надо применять, когда по требованию залогодержателя единственное жилье включили в конкурсную массу и после его реализации и погашения основного долга остались деньги. На них распространяется исполнительский иммунитет.
Средства «с иммунитетом» нужно передать только залоговому кредитору по его обеспеченным требованиям более низкой очереди. Речь идет о выплате мораторных процентов и финансовых санкций. Оставшиеся после этого деньги надо исключить из конкурсной массы и передать должнику, чтобы он смог направить их на первоначальный взнос при покупке нового жилья, на его аренду и т.д.
Три инстанции ошибочно сочли, что в пользу компании нельзя выплатить неустойку и мораторные проценты до того, как погасят требования кредиторов третьей очереди.
Документ: Определение ВС РФ от 26.06.2023 № 307-ЭС22-27054.
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