Продажа единственного жилья банкрота: ВС РФ защитил право залогодержателя на мораторные проценты

В рамках дела о банкротстве гражданина продали его единственное жилье, которое было в залоге у компании. Ей отдали почти половину суммы от реализации объекта. Этого хватило на погашение основного долга, но не мораторных процентов и неустойки. Их финансовый управляющий не перечислил.

По мнению ВС РФ, компании полагаются мораторные проценты и неустойка за счет продажи такого жилья.

Неипотечные кредиторы любой очереди не вправе получить удовлетворение из цены этой недвижимости. Аналогичный подход надо применять, когда по требованию залогодержателя единственное жилье включили в конкурсную массу и после его реализации и погашения основного долга остались деньги. На них распространяется исполнительский иммунитет.

Средства «с иммунитетом» нужно передать только залоговому кредитору по его обеспеченным требованиям более низкой очереди. Речь идет о выплате мораторных процентов и финансовых санкций. Оставшиеся после этого деньги надо исключить из конкурсной массы и передать должнику, чтобы он смог направить их на первоначальный взнос при покупке нового жилья, на его аренду и т.д.

Три инстанции ошибочно сочли, что в пользу компании нельзя выплатить неустойку и мораторные проценты до того, как погасят требования кредиторов третьей очереди.