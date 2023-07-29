Минэкономразвития предложило уточнить очередность удовлетворения требований кредиторов

Обязательные платежи, которые отнесли к текущим, хотят погашать в 5-ю очередь. Исключение — НДФЛ, страховые и профсоюзные взносы.

Долги по ним отнесут ко 2-й очереди текущих платежей или реестра (пп. "а" п. п. 1 и 2 проекта).



Требования по этим налогам и взносам планируют удовлетворять последними в порядке, который сейчас действует для 2-й очереди реестра. Порядок дополнят новым пунктом и станут применять как для реестровых требований, так и для текущих платежей. Календарную очередность при этом учитывать не будут (пп. "б" п. 1, пп. "а" и "б" п. 2 проекта).



Выплатам в пользу реестровых кредиторов 1-й и 2-й очередей могут дать приоритет. Долги перед ними хотят погашать за счет средств на текущие обязательные платежи в таком порядке (п. 3 проекта):

в 1-ю очередь - требования граждан за причинение вреда жизни и здоровью;

во 2-ю очередь - требования работников и авторов результатов интеллектуальной деятельности, которые отнесли к текущим платежам;

в 3-ю очередь - требования указанных в предыдущем пункте лиц, которые включили в реестр.

Также предложили покрывать за счет средств от продажи заложенного имущества банкрота обязательства по ряду налогов, отнесенные к текущим платежам. Речь идет о земельном, транспортном, а также налогах на имущество организаций и физлиц. Их не включат в 5-ю очередь, а погасят в преимущественном порядке вместе с расходами на сохранение и реализацию предмета залога. Главное условие: заложенное имущество - объект налогообложения (пп. "а" п. 1 и п. 4 проекта).



Есть и другие новшества.

Публичное обсуждение проекта завершат 27 июля.

Документ: Проект федерального закона: https://clck.ru/352CRn